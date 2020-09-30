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Gündem MÜSİAD Bayburt şubesinden 'dolarcılara' pankartlı cevap
Gündem

MÜSİAD Bayburt şubesinden 'dolarcılara' pankartlı cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dolar üzerinden hedef gösteren kesime inat MÜSİAD Bayburt şubesi astığı pankartla göndermede bulundu. Asılan pankartta Bayburtluların Erdoğan'a dolar için değil vatan düşmesin diye oy verdikleri sözlerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 17:59:00 -
MÜSİAD Bayburt şubesinden 'dolarcılara' pankartlı cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dolar üzerinden karalamak isteyen kesime MÜSİAD Bayburt şubesi çok konuşulacak pankartla cevap verdi.

Dolarcılara pankartlı gönderme

Türkiye’de yerli ve milli saniyede yapılan gelişmelere, şehir hastanelerine, sanayideki yatırımlara verilen büyük çaplı desteklere, yeni açılan fabrikalara, SİHA, İHA ve şimdilerde uluslararası medyaya dahi konu olan uçan araba Cezeri gibi teknolojide hamle yapan adımlara karşı üç maymunu oynayan muhalefet ve yanlıları yükselen doları göstererek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı karalama operasyonları yapıyor.

Doğu Akdeniz’de, Suriye’de attığı adımların ardından şimdi de Azerbaycan’daki işgali dünyaya haykıran Erdoğan’ı hedef gösterenler dolar üzerinden algı yapmaya çalışsa da Erdoğan’a vatandaşlardan destek devam ediyor. 

'Vatan düşmesin diye oy verdik'

Doları bahane ederek Erdoğan düşmanlığı yapanlara inat MÜSİAD Bayburt şubesi pankartlı gönderme yaptı. MÜSİAD Bayburt şubesı tarafından asılan pankartta, "Biz Bayburtlular Reis'e dolar düşsün diye değil, vatan düşmesin diye oy verdik." sözleriyle dolar cambazlığı yapanlara en güzel yanıtı verdi.

 

İşte o pankart:

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