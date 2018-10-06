MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan: Milli ekonomiyle büyüyeceğiz

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, her yerlinin milli olmadığını belirterek, "Yeni dünya düzeninde bizim şiarımız şu olmalı, hem global olacağız hem de milli kalacağız, milli ekonomiyle büyüyeceğiz." dedi.

Kaan, Alanya ilçesinde şube açılışının ardından bir otelde düzenlenen galada yaptığı konuşmada, Türkiye topraklarının bereketli ancak bir o kadar da zor bir coğrafya olduğunu söyledi.

Çevredeki gelişmelerin yanı sıra zaman zaman maruz kalınan siyasi ve ekonomik hamlelerle Türkiye'nin strateji değiştirmeye yönelebildiğini belirten Kaan, bugünlerde yaşanılan süreçte de hızlıca strateji belirleyerek, yollarına hız kesmeden devam etmek zorunda olduklarını vurguladı.

Açıklanan yeni ekonomi programında, gerçekçi ve ayağı yere basan bir yol haritasıyla Türkiye'nin geleceğe ve gelecek hedeflerine yürüyeceğini anlatan Kaan, şunları kaydetti:

"İş dünyası olarak bizler de geçmiş tecrübelerimizi kullanarak bu süreci atlatacağız. Buradan, tamamen içimize kapanarak, defansa ağırlıklı oynayacağımız anlamı çıkmasın. Kendimizi risklere karşı koruma eğilimi gösterirken, aynı zamanda yönümüzü dünyaya çevirmekten de geri durmayacağız. Unutmayalım ki bu dönemler, büyük fırsatları da beraberinde getirir. Bu fırsatları tespit ederek, isabetli hamlelerle büyük bir güce dönüştürebiliriz."

'Üretmekten vazgeçmeyeceğiz'

"Türkiye'nin geleceğini, üretimle inşa edeceğiz." diyen Kaan, özellikle katma değeri yüksek ürünlerin üretimini artırarak, üretim ekonomisi esasıyla büyüyeceklerini dile getirdi.

Kaan, üretimde en önemli şeyin milli ve yerli üretim olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yani biz artık kendimiz tasarlayacak, kendimiz üretecek ve ürettiklerimizi dünyaya satacağız. Halihazırda zaten böyle değil mi derseniz, evet biz zaten ürettiklerimizi dünyaya satıyoruz. Fakat burada konunun can alıcı noktası, ürettiklerimizin tamamen ya da ağırlıklı olarak yerli olması ve milli ögeler taşımasıdır. Çünkü bildiğiniz gibi her yerli, milli değildir. Yeni dünya düzeninde bizim şiarımız şu olmalı, hem global olacağız hem de milli kalacağız, milli ekonomiyle büyüyeceğiz."

Son günlerde Amerika ve Avrupa'yla olan ilişkilerin normalleşme sürecine girdiğini bildiren Kaan, siyasetçi olmadıklarını ancak iş dünyasını da siyasetten tamamen ayrı düşünmenin gerçekçi olmayacağını aktardı.

"Son dönemde atılan karşılıklı adımlar, ülkelerimiz arasındaki ticaretin normal seyrinde sürmesi ve daha da geliştirilebilmesi bakımından son derece önemlidir." diye konuşan Kaan, iş dünyası olarak gelişmeleri memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.