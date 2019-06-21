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Musevi vatandaşlar Yıldırım’ın yanında

23 Haziran’a sayılı günler kalan AK Parti ve Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım’a Musevi vatandaşlarımızdan anlamlı bir destek geldi.

21 Haziran 2019 Cuma 10:12
Musevi vatandaşlar Yıldırım’ın yanında

 Haber Merkezi 

23 Haziran’a sayılı günler kalan AK Parti ve Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım’a Musevi vatandaşlarımızdan anlamlı bir destek geldi.

23 Haziran’a sayılı günler kalan AK Parti ve Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım’a Musevi vatandaşlarımızdan anlamlı bir destek geldi. CHP döneminde varlık vergisi zulmüyle tanışan Museviler, özgürlükçü bir anlayışın adayı olan Yıldırım’a destek vereceklerini açıkladı. Konu ile ilgili bir basın bildirisi yayınlayan Musevi asıllı işadamı Doğan Kasadolu, şunları ifade etti: “Binali Beyin bugüne kadar devletin en üst kademelerinde yaptığı kusursuz ve şaibesiz ilişkilerinin de katkısı ile belediye başkanlığı için İstanbul’un anahtarının teslim edileceği tek şahsiyettir. Asırlardır bir arada yaşadığımız güzel Türkiye’mizde AK Parti iktidarı döneminde dinsel açıdan asla bir ayrımcılığa uğramadık” dedi.

 

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:12
  1. İstanbul
  2. 23 Haziran
  3. AK Parti
  4. Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım
  5. Musevi
  6. CHP
  7. Binali Yıldırım

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