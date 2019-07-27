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Musa Aydın: “Tokyo’da 2 altın madalya alacağız”

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 2020 Tokyo Olimpiyatları için açıklamalarda bulundu.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 20:02
Musa Aydın: “Tokyo’da 2 altın madalya alacağız”

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 2020 Tokyo Olimpiyatları için açıklamalarda bulundu. Güreş organizasyonu için Yalova’da bulunan Aydın, Japonya’da 2 altın madalya alacaklarını söyledi.


Türkiye’nin Olimpiyat oyunlarında en çok madalyayı güreşte kazandığını belirten Başkan Aydın, “Türk spor tarihine baktığımız vakit; olimpiyatlarda en çok madalya aldığımız branş güreş. 94 madalyanın 63’ünü güreşten aldık. 39 altın madalyanın 29’unu güreşte kazanmışız. Bizim dönemimizde 2016 Rio Olimpiyatlarında; ülkemizin kazandığı 8 madalyanın 5’ini güreşte aldık. Bütün dünyaya kendimizi güreşte kabul ettirdik. Geçmişten günümüze baktığımızda; güreşte rekabet daha çok fazla ve yüksek. Birçok ülke güreşe çok büyük yatırımlar yapıyor. ABD, güreşle sonradan tanıştı ancak bu branşa çok büyük yatırımlar yaptı” şeklinde konuştu.



“Kota 16 sporcuya düştü”


2020 Tokyo Olimpiyatlarında güreşte ki kota sayısının 16’ya düştüğünü söyleyen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın,” Dolayısıyla kota almak zorlaştı. İnanıyorum ki; geçmiş yıllarda ve 2016 Rio Olimpiyatlarındaki gibi 2020 Tokyo Olimpiyatlarında da güreş damgasını vuracaktır. Sporcularımız ülkemizi en iyi ve başarılı bir şekilde temsil edecektir. Hedefimiz; 2016 Olimpiyatlarında 5 madalya almıştık. Bunu 6’ya nasıl çıkartabiliriz. O çalışmaları yapıyoruz. Ülkelerin başarı sıralaması, altın madalyaya göre yapılıyor. 10 bronz ya da gümüş madalya kazanacağınıza, 1 altın kazandığınız vakit; hepsine bedel oluyor. Burada önemli olan altın madalya kazanmak. Ülke olarak 2016’da bir altın madalya almıştık, o da güreşteydi. Bir altını iki nasıl yaparız, onun çalışmalarını yapacağız. İnşallah 2020’de iki altın madalya alacağız ve ülkemizi de başarıyla temsil edeceğiz” diyerek açıklamalarına son verdi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 20:02
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