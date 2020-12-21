Muş Valisi İlker Gündüzöz'den "yeni hastane" açıklaması:

MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, kentte yapılması planlanan Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle ilgili bazı sosyal medya hesaplarında art niyetli kişilerce yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Muş, 500 yataklı bir hastaneye kavuşacak ve hastanemiz Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak faaliyete geçecek." dedi.

Gündüzöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muş Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Sağlık Bakanlığı tarafından yatırım programına alındığını söyledi.

Kötü niyetli bazı kişiler tarafından yapılan paylaşımların siber devriye ekiplerince takip edildiğini ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Çeşitli kötü niyetli kişilerin ya da grupların dezenformasyon amaçlı yapılmayacağı yönündeki beyanlarına vatandaşlarımız itibar etmesin. Yer tahsisi yapıldı, finansman sağlandı, Sağlık Bakanlığının yatırım programında yer alıyor. Muş, 500 yataklı bir hastaneye kavuşacak ve hastanemiz Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak faaliyete geçecek. Sağlık konusunda da çok önemli bir adım atmış olacağız."

Asılsız paylaşımların takip edildiğini ve suç unsuru olanların ilgili yargı mercilerine iletildiğini kaydeden Gündüzöz, "Sosyal medyada, çeşitli platformlarda yazı yazan, söz söyleyen insanların sorumluluk sahibi olarak davranmasında fayda var. Çünkü bazı insanların kişilik haklarına dokunarak, toplumu rencide ederek ya da kamuoyunu yanlış bilgilendirerek bir amaca hizmet edemezsiniz. Ancak insanları üzersiniz. Bu konuda da sosyal medya kullanımının daha bilinçli olmasında fayda var." ifadelerini kullandı.