Muş teravih namazı saat kaçta kılınacak? 2022 Muş sahur iftar saati teravih saatleri...

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Ramazan imsakiyesi ile illerin imsak, sahur vakitleri iftar saatleri ile namaz vakitleri de belli oldu. Bu sene ilk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü yatsı namazıyla birlikte başlayacak. Aynı gecede ise ilk sahura kalkılmış olunacak. 2 Nisan 2022 Cumartesi günü ise Ramazan ayının ilk günü idrak edilecek. Peki Muş’ta ilk teravih saat kaçta kılınacak? Muş’ta teravih namazı saati kaç? Muş teravih namazı saat kaçta? 2022 Ramazan imsakiyesi Muş sahur, iftar, imsak, namaz saatleri.

Muş ilk teravih saat kaçta?

Muş'ta 1 Nisan Cuma gecesi teravih namazı 20.02’de kılınacak.

Muş'ta Ramazan ayının 1. günü teravih saat kaçta?

Muş'ta 2 Nisan Cumartesi günü teravih namazı 20.03'te kılınacak.

Muş'ta Ramazan ayının 2. günü teravih saat kaçta?

Muş'ta 3 Nisan Pazar günü teravih namazı 20.04’te kılınacak.

Muş'ta Ramazan ayının 3. günü teravih saat kaçta?

Muş'ta 4 Nisan Pazartesi günü teravih namazı 20.06'da kılınacak.

Muş'ta Ramazan ayının 4. günü teravih saat kaçta?

Muş'ta 5 Nisan Salı günü teravih namazı 20.07'de kılınacak.

Muş'ta Ramazan ayının 5. günü teravih saat kaçta?

Muş'ta 6 Nisan Çarşamba günü teravih namazı 20.08’de kılınacak.

Muş'ta Ramazan ayının 6. günü teravih saat kaçta?

Muş'ta 7 Nisan Perşembe günü teravih namazı 20.09'da kılınacak.

Muş'ta Ramazan ayının 7. günü teravih saat kaçta?

Muş'ta 8 Nisan Cuma günü teravih namazı 20.10'da kılınacak.

Muş'ta Ramazan ayının 8. günü teravih saat kaçta?

Muş'ta 9 Nisan Cumartesi günü teravih namazı 20.11'de kılınacak.

Muş'ta Ramazan ayının 9. günü teravih saat kaçta?

Muş'ta 10 Nisan Pazar günü teravih namazı 20.13’te kılınacak.

Muş'ta Ramazan ayının 10. günü teravih saat kaçta?

Muş'ta 11 Nisan Pazartesi günü teravih namazı 20.14’te kılınacak. İşte Muş'ta Ramazan ayı boyunca kılınacak teravih namazı saatleri: