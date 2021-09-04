Muş: Stabilizasyon büyük oranda sağlandı

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Özel Meclis Toplantısı’nda konuşan Muş, ihracat ve büyüme rakamlarına dikkati çekti. Bakan Muş, ekonomik toparlanmanın çok hızlı bir şekilde devam ettiğini, dünyada toparlanmayı en hızlı tamamlayan ülkeler arasında ilk ya da ikinci sırada olunduğunu kaydetti.

İhracatın ithalatı karşılama oranının da yüzde 82,5’lerde olduğunu, yüzde 80’in altına düşmediğini bildiren Muş, “Biz buralara yüzde 50-55’lerden geldik. Her geçen gün bu rakam yükseliyor. Yatırımlarla beraber ümit ediyoruz yüzde 85’in üstüne daha sonra yüzde 90’a doğru gitmiş olacağız” dedi.

Turizm gelirlerinde salgın kaynaklı azalmaya rağmen cari açığı düşük bir seviyede kapatmayı planladıklarını belirten Muş, şunları kaydetti: “Önümüzdeki yıldan itibaren hedefimiz artık Türkiye’nin cari fazla veren bir ülke konumuna ulaşmasını sağlamak. Bu bizim için çok kıymetli, çok değerli. Türkiye cari fazla vermeye başladığında bugün karşı karşıya kaldığımız pek çok hadise unutulmuş ve geride kalmış olacak. Önümüzdeki yıl hem hizmet ihracatının hem turizm gelirlerinin hem de ihracatın artış ivmesine baktığımız zaman bu hedefin uzağında değiliz ve hiç bu kadar da yaklaşmadık diye düşünüyorum.

İyi bir noktaya geldik. Bundan sonrası daha kolay olacak bizim için. Zor olanı geride bıraktık. Kış olan geride kaldı, bundan sonrası bahar. Çok badireler atlattık, kur atakları oldu, volitilitenin çok yükseldiği anlar oldu. Stabilizasyon büyük oranda sağlandı. Cari fazlaya doğru giden bir ülke olarak bundan sonra göstergelerde oynaklık çok daha minimum seviyelerde olacaktır.”