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Ekonomi Muş Alparslan Üniversitesi’ne akademik kadro alınacak
Ekonomi

Muş Alparslan Üniversitesi’ne akademik kadro alınacak

Muş Alparslan Üniversitesi ilanla unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca belirtilen kriterleri sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 14:22:00 -
Muş Alparslan Üniversitesi’ne akademik kadro alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre;  Adayların, Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde bulunan puan tablosunu eksiksiz doldurup her sayfası imzalı olacak şekilde hazırlanarak dosyalarına eklemeleri zorunludur.

Adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat sırasında ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.

Profesör ve doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuramazlar.

Bir aday birden fazla kadroya başvuramaz; başvurması durumunda tüm başvuruları geçersiz sayılır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliklerinin onaylandığına dair belgelerin müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

Süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

İnternet Adresi: http://www.alparslan.edu.tr

Son Başvuru Tarihi : 10.01.2023

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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