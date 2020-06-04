Murzioğlu, video konferansla Pakdemir ile görüştü

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin, video konferans yöntemiyle 365 oda/borsa yönetim kurulu başkanlarıyla görüştüğü toplantıya katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB’a bağlı 365 oda/borsa yönetim kurulu başkanı ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da katıldığı toplantıda, kentin tarımdaki beklentilerini ve sıkıntılarını dile getirme fırsatı buldu.

Tarımın önemi bir kez daha anlaşıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını sürecinde sürdürülebilir üretim ve gıda arz-talep dengesi açısından küçük aile işletmelerinin varlığıyla, lisanslı depoculuğun öneminin bir kez daha hissedildiğinin altını çizerek, kısıtlama günlerinde fırsatını bulanların şehirleri terk ettiğini, köy nüfuslarının ikiye katlandığını söyledi. Pakdemirli ayrıca, tarım ve orman alanında verilen desteklere dikkati çekerek, dünyada yaşanan pandemi sürecinin tarımsal üretim ve gıda arzının önemini ortaya koyduğunu belirtti. Pakdemirli ayrıca, sürdürülebilir ve teknolojik hamlelerle hayata geçirilecek tarımsal yatırımların ülkeye çok şey kazandıracağını ifade etti.

Toplantı verimli geçti

Video konferans yöntemi ile yapılan toplantının çok verimli geçtiğini belirten Salih Zeki Murzioğlu, “Biz de ilimizin tarımdaki beklentilerini ve sıkıntılarını dile getirme fırsatı bulduk. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu da bu dönemde tarım kredilerinin faizsiz ertelendiğini, üreticilerin ayakta kalmaları için destekleme ödemelerinin erkene çekildiğini ve geleneksel şekilde hayvansal, bitkisel üretim yapan işletmelere faizsiz kredi temin edildiğini, lisanslı depoların 2020’de süresi dolan lisanslarının 1 yıl daha uzatıldığını anlattı. Başkanımız ayrıca, tarımda yerel değerlere sahip çıkılması gerektiğini de kaydetti” dedi.