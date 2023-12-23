Murzioğlu: Ekonominin belkemiği KOBİ’ler

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında, Samsun’daki KOBİ’ler için hem Avrupa Birliği hem de ulusalda açık olan destek programlarına ve bu programlara proje sunabilme yöntemlerinin anlatıldığı, “AB ve Ulusal Hibe Kaynaklarına Erişim ve Proje Döngüsü” eğitimi düzenlendi. Türkiye Ulusal Ajans Eğitmeni Bahadır Ülgen tarafından verilen eğitime, katılım ise yoğun oldu. İki günlük seminerde eğitmen Bahadır Ülgen, hem Avrupa Birliği hem ulusalda açık olan destek programları ve bu programlara proje sunabilme yöntemleri hakkında detaylı bilgiler aktardı.

“Amaç KOBİ’lerin rekabet gücüne katkı sağlamak”

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun’daki KOBİ’lerin AB ve ulusal fonlarından en iyi şekilde yararlanmalarını ve uluslararası işbirlikleri kurmalarını sağlamak için sürekli eğitim düzenlediklerini söyledi. Eğitimin önemine işaret eden Murzioğlu, “Ülkelerin uluslararası arenadaki gücü, refah düzeyi, sosyal ve kültürel gelişmişlik seviyesi ve hatta yaşam memnuniyeti endeksi gibi pek çok hususun ortak ve en büyük paydası ekonomik gelişmişliktir. Ekonominin belkemiğini ise bugün sizlerin temsil etmiş olduğu KOBİ’ler teşkil etmektedir. Rekabet gücünü geliştirmeye destek vermek adına pek çok mekanizmanın faaliyette olduğunu biliyoruz. Ancak, bu desteklerden nasıl yararlanabilir noktasında büyük eksikliklerimiz var. Şirketlerimizin büyümesi ve istihdamlarını arttırabilmeleri için hibe ve teşvikler şüphesiz önemli bir kaynak kalemini oluşturmaktadır. Bu kaynaklardan faydalanabilmek ise ancak başvuru makamlarına sunulacak uygun projelerle mümkün olabilmektedir. Bu noktadan hareketle, böyle bir seminer düzenledik” diye konuştu.

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