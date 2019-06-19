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Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!

Mısır firavunu Sisi’nin zulmü altında yıllardır haksız yere cezaevinde tutulan Muhammed Mursi’nin şehit olduğu mahkeme salonunda bilincini kaybetmiş halde 20 dakika boyunca bekletildiği ve hiç bir ilk yardım müdahalesinin de yapılmasına izin verilmediği iddia edildi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:21
Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!

 yeniakit.com.tr  

Mısır'ın darbe ile görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, geçtiğimiz gün darbeci firavun Sisi’nin düzmece mahkeme salonunda şehit düştü. Müslüman Kardeşlet Teşkilatı’nın önemli isimlerinden biri olan Mursi, 2013'ün Temmuz ayında darbeci Abdülfettah es-Sisi’nin darbe yapmasından bu yana çok ağır şartlar altında cezaevinde tutuluyordu. Tek kişilik hücrelerde tam bir izolasyona tabi tutulan Mursi, darbeci mahkemeler tarafından 48 yıl hapse mahkum edilmişti.

Sisi diktatörlüğünün kontrolü altındaki Mısır devlet televizyonu Mursi’nin ölümünün nedenini kalp krizi olarak duyurması akıllardaki şüpheleri gidermedi. Mısır devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada, "Muhammed Mursi'nin iyi huylu bir tümörü bulunduğu, sürekli tıbbi gözetim altında olduğu ve ölümünün kalp krizinden kaynaklandığı" ifadelerine yer verildi.

Ancak Mursi’nin ölümünün şüpheli olduğu ve Sisi cuntası tarafından şehit edilmiş olabileceği ileri sürüldü.

20 dakika boyunca bekletmişler!

İndependente'ın Mursi’nin yakınlarına dayandırdığı habere göre Mursi, casusluk suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme salonunda kafesin içerisinde tutuluyordu.  Aniden fenalaşarak bayılan Mursi, uzun süre kafesin içerisinde bekletilerek kimsenin müdahale etmesine izin verilmedi.

İlk yardımın düzenli bir şekilde sunulmadığı Mursi, bilincini kaybetmiş halde yerde 20 dakika boyunca bekletildi. Yapılan yardım çağrılarına da cevap vermeyen mahkeme yetkilileri Mursi’nin göz göre göre şehit olmasını izledi.

Sisi’nin zulmü altında şehadete yürüyen Mursi’nin tansiyon ve şeker hastalığının yanı sıra karaciğer rahatsızlığı ve başka sağlık sorunlarının da olduğu biliniyordu.

yeniakit.com.tr

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 09:21
  1. Muhammed Mursi
  2. Abdülfettah es-Sisi
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