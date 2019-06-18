Mursi’nin vefatını dünya görmezden geldi! Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına AB ve BM sessiz kalırken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, vafeta ilişkin haberleri duyduğunu söylemekle yetindi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Mursi'nin mahkemede vefatına ilişkin haberleri duyduğunu söylemekle yetindi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefat ettiğine dair geçen raporların farkındayız ve durumu izliyoruz" ifadelerine yer verdi. AB ve BM ise sessiz kaldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, bakanlıkta düzenlenen günlük basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mursi'nin mahkemede vefatına ilişkin yorumu sorulan Ortagus, haberleri duyduğunu söylemekle yetindi. Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin sorusuna yazılı açıklama göndererek yanıt verdi. Açıklamada, "Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefat ettiğine dair geçen raporların farkındayız ve durumu izliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Avrupa Birliği sessiz kaldı Geleneksel olarak vefat eden üst düzey yetkililer ve siyasilerin ardından taziye mesajı yayımlayan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümü karşısında sessiz kaldı. BM’de sessiz Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin (67) ölümüne ilişkin henüz açıklama yapmadı.

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