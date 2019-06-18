Mursi’nin vefatı sonrası darbeci Sisi’den utanç verici görüntüler!

Darbeyle görevinden uzaklaştırılan ve Mısır'ın demokratik yollarla iktidara gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, bu sabah yerel saat itibariyle 05.00'te başkent Kahire'de toprağa verildi. Dünya için ibret verici fotoğraf ise Belarus'un başkenti Minsk'ten geldi.

67 yaşındaki Muhammed Mursi, dünkü duruşması sırasında hayatını kaybetmişti.

Gülerken görüntülendi

Mursi'nin yalnızca ailesi ve avukatlarının katıldığı bir törenle defnedilmesinin ardından sadece birkaç saat sonra, darbeci Abdülfettah es Sisi'yi kahkahalarla gülerken yansıtan fotoğraflar uluslararası ajanslara düşmeye başladı.

2013 yılında Mursi'yi darbeyle deviren Sisi, Belarus'un başkenti Minsk’te Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından ağırlandı.

Başta ABD olmak üzere birçok ülke tarafından kabul gören Sisi, Lukaşenko ile görüşmesinde sürekli gülerken, o anlar uluslararası ajansların objektiflerine yansıdı.