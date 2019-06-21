Mursi’den bir Batı bir de CHP rahatsız! Mısır’ın ilk demokratik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin şehadetine sessiz kalan CHP yönetiminin yanı sıra, partiye yakınlığıyla bilinen yandaş yazarlar ve Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticileri, “Mursi şehit değil”, “Mursi bizim şehidimiz değil” ifadelerini kullandı.

Hasan Türkmen Ankara Mısır’ın ilk demokratik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin şehadetine sessiz kalan CHP yönetiminin yanı sıra, partiye yakınlığıyla bilinen yandaş yazarlar ve Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticileri, “Mursi şehit değil”, “Mursi bizim şehidimiz değil” ifadelerini kullanarak CHP zihniyetini tekrar gözler önüne serdi. CHP’nin emperyalist güçlere uşaklık yaptığını belirten Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, “Geçmişte bunların dedeleri, Türkiye başbakanını asmışlardı. Torunları da aynı, değişmiyor. Emperyalist güçlerin uşaklığını yapıyorlar” dedi. Din-Gör-Sen Başkanı Süleyman Çakır da, “Mursi, zulümle öldürülmüştür. Zulümle öldürülenler şehittir! CHP’nin bu zihniyetini kesinlikle reddediyoruz” dedi.

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