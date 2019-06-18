Mursi yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde defnedildi Mısır’ın seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, cunta yönetiminin aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında ailesi ve avukatlarının eşliğinde Kahire'nin doğusunda yerel saatle 05.00'te defnedildi.

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