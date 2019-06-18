Mursi yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde defnedildi
Mısır’ın seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, cunta yönetiminin aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında ailesi ve avukatlarının eşliğinde Kahire'nin doğusunda yerel saatle 05.00'te defnedildi.
18 Haziran 2019 Salı 06:46
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