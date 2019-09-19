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'Muriqi, Avrupa'ya giderse yüzde 15 pay alacağız'

Çaykur Rizespor Başkanı Kartal, "Muriqi, Fenerbahçe'den Avrupa'ya giderse biz de kulüp olarak satıştan yüzde 15 pay alacağız." dedi.

19 Eylül 2019 Perşembe 14:22
'Muriqi, Avrupa'ya giderse yüzde 15 pay alacağız'

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Vedat Muriç, ahlaki ve sportif yönden gurur duyduğum bir sporcu. Onun yurt dışında oynamasından son derece mutlu olurum ama benim isteğim, onun Fenerbahçe'de başarılı olması ve Fenerbahçe'yi bir yerlere taşımasıdır'' dedi.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriç'in son dönemde yurt dışından ünlü kulüplerin takibinde olmasının gurur verici olduğunu belirtti. Kartal, "Vedat, Rizespor'a gelinceye kadar Türkiye'de oynadığı kulüplerde sportif ve ahlak yönünden harika bir sporcu olduğunu gösterdi. Bize geldi ve en iyi şekilde Rizespor'u temsil etti. Şimdi Fenerbahçe'nin başarısı için ter döküyor. İnanıyorum ki, Vedat çok başarılı olacaktır. Avrupa'dan geldiği söylenen teklifler veya takip altında olması bizi çok mutlu ediyor. Bahsedildiği gibi Fenerbahçe'den Avrupa'ya giderse biz de kulüp olarak satıştan yüzde 15 pay alacağız. Bu da bizi çok mutlu eder ama benim isteğim Fenerbahçe ile onun adının anılması" diye konuştu.

"Biz Rizespor olarak yeni Vedat'lar hazırlıyoruz" ifadesini kullanan Kartal, "Sezon sonu birçok futbolcumuza inanılmaz teklifler geleceğini şimdiden hissediyorum. Sezon sonu bazı futbolcularımıza dünyanın ünlü kulüplerinden teklifler gelecek. Ben ve arkadaşlarım kulüp yönetimini aldığımızda Rizespor sondan ikinciydi. Şimdi ise üstten ikinci durumda. Çok doğru işler yapıyoruz. Bununda meyvesini sattığımız futbolcuların Avrupa gündeminde yer almalarından belli oluyor'' dedi.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 14:22
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