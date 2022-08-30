Mürdüm eriğinden reçel nasıl yapılır? Erik reçeli tarifi:
Kış boyu leziz reçeller yemek isteyenler erikten nasıl reçel yapılabileceğini araştırıyor. Peki, mürdüm eriği için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü mürdüm eriği tarifi
Leziz reçeller hazırlamak isteyenler tam ölçülü, denenmiş tarifleri araştırıyor. Peki, mürdüm eriği için hangi malzemeler gerekli?
Erik reçeli tarifi:
Malzemeler:
- 1 kilo mürdüm eriği
- 1 kilo toz şeker
- Yarım limonun suyu
Mürdüm eriğinden reçel nasıl yapılır?
İşe erikleri yıkayarak başlayın.
Yıkadığınız erikleri ortadan ikiye kesin ve çekirdeklerini ayırın.
Sonrasında bir tencereye bir kat erik bir kat şeker olacak şekilde tüm malzemeli yerleştirin.
Tencerenin kapağını örtün ve meyvenin suyunu salması için 5-6 saat bekleyin.
Suyunu iyice salan meyveyi ocağa alın.
Reçel kıvam alıncaya kadar ara ara karıştırılarak kısık ateşte pişirilir.
Reçel kıvamını aldığında tencereye limon suyu ilave edin.
5 dakika sonra ocağın altı kapatın.
Reçel ılındığında kavanozlara paylaştırın ve kapakları sıkıca kapatın.
Afiyet olsun.