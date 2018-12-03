Mürdüm eriği kalbe yararlı

Rengi mor ile mavi arasında olan sonbahar mevsiminde satılmaya başlanan mürdüm eriğinin bir çok faydası bulunuyor. C vitaminin bakımından zengin. Kan yapıcı özelliği olması münasebetiyle anemi problemine iyi geliyor. Diğer erik türleri gibi bağırsakları çalıştırır. İnsan için çok önemli olan potasyum içerir. Kalp ve tansiyon problemi yaşayanların bol bol mürdüm eriği tüketmesi önerilir. İyi bir adet düzenleyicidir. Terletir.

Şimdi gelelim mürdüm eriği şerbetinin tarifine. Çok doğal ve sağlıklı.. Yaza daha çok var. Fakat yaz sıcaklarında oh mis gibi!

Malzemeler:

- 7-8 tane mürdüm eriği

- 1 çay kaşığı tarçın,

- 1 yemek kaşığı bal,

- 3-5 tane karanfil

- yarım limon,

- 1,5 litre su

Yapılışı:

Eriklerin çekirdeklerini çıkartıp, doğrayıp derince bir tencerenin içine koyup suyunu ekliyoruz ve bir gece öylece rengini versin diye bekletiyoruz. Bir gün sonra erikleri ocağa alıp yumşayıncaya kadar kaynatıyoruz. Kaynamaya başlayınca içine karanfili, tarçını, balı, limon suyunu ekliyoruz. Bir iki taşım kaynatıyoruz. Sonra süzerek cam bir sürahiye aktarıyoruz .

- Soğuduktan sonra buzdolabına bırakıyoruz. Buz katarak servis yapabilirsiniz. Şekerini az bulanlar biraz daha bal ekleyebilir. Bu şerbet çok doğal ve sağlıklı. İçine şeker yerine bal ekliyoruz..