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Muratpaşa turunç fidanı üretiyor

Antalya’nın cadde ve sokaklarına eski kokusunu geri getirmek için yenilenen cadde ve sokaklara, parklara ve yeşil alanlara turunç fidanı dikimi yapan Muratpaşa Belediyesi, kendi tesislerinde fidan üretimine devam ediyor.

30 Ağustos 2019 Cuma 13:36
Muratpaşa turunç fidanı üretiyor

Antalya’nın cadde ve sokaklarına eski kokusunu geri getirmek için yenilenen cadde ve sokaklara, parklara ve yeşil alanlara turunç fidanı dikimi yapan Muratpaşa Belediyesi, kendi tesislerinde fidan üretimine devam ediyor.


Muratpaşa Belediyesi, Ermenek Mahallesi’nde bulunan 12 dönüm fidan üretim tesisinde Antalya’ya o eski kokusunu geri kazandıracak turunç fidanlarının üretimine devam ediyor. Yaklaşık 5 yıl önce başlayan üretim çalışmaları sayesinde Muratpaşa Belediyesi, yenileme çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklara, parklara ve yeşil alanlara 6 bin 434 turunç fidanı dikimi gerçekleştirdi. Sadece 2018 yılı içinde 114 noktada bin 387 turunç fidanı dikimi yapan Muratpaşa,Orman Haftası gibi çeşitli haftalara ilişkin düzenlenen etkinliklerde 5 bin 105 turunç fidanını ilçe sakinlerine dağıttı.


Muratpaşa Belediyesi’nin tesislerinde yer alan turunç fidanlarının dikime uygun hale gelmesi için de itinalı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Antalya bölgesi taranarak elde edilen tohumlardan yetiştirilen turunç fidanları, dikime uygun hale gelene kadar tesislerde düzenli olarak kontrol ediliyor. Kontrollerde fidanların zayıf yaprakları toplanıyor, budamaları yapılarak sağlam bir gövde yapısına ulaşması sağlanıyor. Dikime uygun hale gelen fidanlar tesislerde ayrı bir noktaya alınarak, Fen İşleri ve Park ve Bahçeler müdürlüklerinin çalışma takvimine göre dikimi gerçekleştiriliyor.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 13:36
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