Muratpaşa Belediyespor kupasını aldı - Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan Muratpaşa Belediyespor'a kupası törenle verildi



ESKİŞEHİR (AA) - Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Kastamonu Belediyespor'u 33-32 mağlup eden Muratpaşa Belediyespor, kupasını aldı. Muratpaşa Belediyespor, Porsuk Spor Salonu'nda normal süresi 28-28 tamamlanan karşılaşmayı uzatmada 33-32 kazanarak Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından kupa ve madalya töreni gerçekleştirildi. Kastamonu Belediyesporlu sporculara madalyalarını Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ile Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal verdi. Muratpaşa Belediyespor'un oyuncularına madalyalarını Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Karamık takdim etti. Kupayı alan Muratpaşa Belediyesporlu hentbolcular sevinç yaşadı.

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