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Aktüel

Muratlı Kaymakamı, maaşını ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

Tekirdağ’ın Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, bir maaşını Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı.

2020-04-20 18:21:28 -
Muratlı Kaymakamı, maaşını ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

Tekirdağ’ın Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, bir maaşını Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı.


Muratlı İlçe Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Türkiye’nin korona virüsle mücadelesine destek olmak maksadıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na bir maaşını bağışladığını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden, #bizbizeyeteriztuerkiyem hashtag’i ile açıklama yapan Kaymakam Demirayak, “Sayın Cumhurbaşkanımız himayelerinde icra edilen kampanyaya 1 maaşımı bağışlayarak katkıda bulundum” dedi.

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