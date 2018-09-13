THY - TR Çıkışlı Mauritius
0553 313 94 23

Muratcan'ın katili 16 sene önce de cinayet işlemiş

Üniversite öğrencisinin restoranda silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

13 Eylül 2018 Perşembe 18:08
Muratcan'ın katili 16 sene önce de cinayet işlemiş

2 Ağustos tarihinde Muratpaşa ilçesinin Şarampol Caddesi'ndeki çorbacıya giden Akdeniz Üniversitesi Maliye Bölümü son sınıf öğrencisi Muratcan Öztürk (23) ile müşteri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Öztürk, alnından tabancayla vuruldu. Hastaneye kaldırılan Öztürk, 5 Eylül’de hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden ve alınan ifadelerden, kaçan şüphelinin Bülent K. olduğunu belirledi. 

Geçen Pazartesi günü Manavgat ilçesinde gözaltına alınan Bülent K., dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Bülent K., gece geç saatlere kadar süren yargılama sonucu 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. 

"6 YIL CEZAEVİNDE YATMIŞ" 

Bir eğlence merkezinde güvenlik şefi olarak çalışan Bülent K. verdiği ifadesinde pişman olduğunu söyleyerek, "Olay kazayla oldu. Korktuğum için havaya ateş açtım. Silah tutukluk yaptığı için doldur boşalt yaparken ateş aldı. 2002'de cinayet işlemiştim. Bu olay nedeniyle cezaevinde kaldım ve 2008'de tahliye oldum. 2008'den beri silah taşıyorum" dediği öğrenildi. 

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 18:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nöbetçi eczane Ankara Altındağ
    1. Nöbetçi eczane Ankara Altındağ
    2. Ankara nöbetçi eczane Çankaya
    3. Ankara nöbetçi eczane Mamak
    4. Nöbetçi eczane Bakırköy
    5. Nöbetçi eczane Küçükçekmece
    6. Nöbetçi eczane Gaziosmanpaşa
    7. Elektrikleri kesilen belediye,..
    8. Nöbetçi eczane Kadıköy
    9. İstanbul nöbetçi eczane Esenyurt
    10. İstanbul Beşiktaş nöbetçi eczane
    11. İstanbul Beyoğlu nöbetçi eczaneler
    12. İstanbul Şişli nöbetçi eczane isimleri
    13. İstanbul Beşiktaş nöbetçi eczane
    14. Nöbetçi eczane Bahçelievler
    15. Avcılar Nöbetçi Eczaneler
    16. Küçükçekmece nöbetçi eczane
    17. Ali Koç'un Fenerbahçe'yi kurtaracak..
    18. Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı..
    19. Liseli kız öğrenci, okula silahlı..
    20. BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat..
    Emeklilik için gün sayanlara müjde! Teklif yasalaşırsa, 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak
    Emeklilik için gün sayanlara müjde! Teklif yasalaşırsa, 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2018
    Ürdün'de skandal! Osmanlı askerine atılan pusuyu turistlere gösteri yaptılar
    Ürdün'de skandal! Osmanlı askerine atılan pusuyu turistlere gösteri yaptılar
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!