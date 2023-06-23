Murat Ülker'den Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe başkanlığı cevabı! Diyerek duyurdu:

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın "Gönlümden geçen Fenerbahçe başkan adayı..." diyerek işaret ettiği iş insanı Murat Ülker, konuyla ilgili fikrini açıkladı!

Fenerbahçe'de eski Başkan Aziz Yıldırım, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen olağan genel kurulda Başkan Ali Koç'un kendisi hakkında ortaya attığı iddialara bir basın toplantısı düzenleyerek cevap verdi. Yıldırım'ın açıklaması esnasında Yıldız Holding'in patronu, iş insanı Murat Ülker hakkında söylediği sözler dikkat çekti.

Yıldırım açıklamasında, "Murat Ülker dostumdur. Ayda bir yemek yeriz. Kendisi iyi ve büyük bir Fenerbahçeli. Onun başkan olmasını çok isterim. Murat Bey'e başkanlık çok yakışır. Ancak bu onun verebileceği karar. Bu kararı verirse, bütün gücümle desteklerim" ifadelerini kullandı.

"DURACAK YERİ BİLİRİM"

Yıldırım'ın bu sözleri sosyal medyada büyük yankı bulurken, "Murat Ülker başkan adayı olur mu?" sorusu kafaları kurcalamaya başladı. Konuya ilişkin merakı giderecek bilgiyi gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından duyurdu

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Işık paylaşımda Murat Ülker'in Fenerbahçe Başkanlığını düşünmediğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı: "Aziz Yıldırım'ın gündeme getirdiği kendisinin Fenerbahçe başkan adaylığı konusunu sordum, 'Aziz Bey'e çok teşekkür ederim ama aday değilim. Neden? Çünkü duracak yeri bilirim' dedi."