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Murat Sancak'tan 1 yılın değerlendirmesi

- Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak:"Tanju Çolak benim en büyük hatamdı. Bu konuda kendisine hakkımı helal etmiyorum"- "Çekirdek kadroyu korumaya çalışarak ihtiyacımız olan transferleri yapmaya başladık ve devam ediyoruz. Kulübü kurumsallaştırmaya çalışıyoruz. Merak etmeyin, takım emin ellerde"

04 Temmuz 2019 Perşembe 19:49
Murat Sancak'tan 1 yılın değerlendirmesi


ADANA (AA) - Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, geçen sene 4 Temmuz'da göreve başladıklarını hatırlatarak, bir yılın değerlendirmesini yaptı.

Sancak, kulübün internet sitesinde paylaştığı mesajda, göreve başlamasının üzerinden 1 yıl geçtiğini belirtti.

Aklında ve hayalinde olmayan bir teklifle Adana Demirspor Kulübünün Başkanlığı'na, kıramayacağı bir büyüğünün isteğiyle geldiğini aktaran Sancak, şunları kaydetti:

"Çok kısa bir sürede yönetimi oluşturarak kongreye gittik ve o gün '35 milyon lira borç var' dendi. Bir çıktı, 53,5 milyon lira borç ve sadece 3 futbolcumuz vardı. Onların da kulüpten alacağı vardı. O tarihlerde rakiplerimiz transferlerini yapmış ve kampın yarısına kadar gelmişlerdi. Biz de hızlı bir şekilde transferlere başladık. Yaklaşık 30 transfer yaptık. İyisiyle yanlışıyla yola çıktık. Hakan Kutlu ile olmadı. Helalleşerek yollarımızı ayırdık. Bu vesile ile Hakan kardeşime teşekkür ederim.

Hep derdim 'Bir gün Fenerbahçe'ye başkan olsam Yılmaz Vural'ı getiririm' diye. Nasipte Adana Demirspor'a başkan olmak varmış. İlk Hakan hocadan önce kendisine teknik direktörlük teklif ettiğimde, Tanju Çolak'ın sportif direktör olmasından dolayı gelmemişti. Tanju Çolak ile yollarımızı ayırdıktan sonra Yılmaz hoca teklifimizi kabul etti. İyi oynamaya başladık ama kazanamıyorduk. Sonuçta olmadı. Kendisine teşekkür ederim. O hep benim dostum olarak kalacak."


- "Tanju Çolak, en büyük hatamdı"


Murat Sancak, eski milli futbolcu Tanju Çolak'ı sportif direktörlük görevine getirmesinin büyük bir hata olduğunu belirtti.

Sancak, şu ifadeleri kullandı:

"Tanju Çolak benim en büyük hatamdı. Bu konuda kendisine hakkımı helal etmiyorum. Arapça'da bir söz var, 'Bırak üstü kapalı kalsın'. Sonuçta Ümit Özat hocayla anlaşarak başladık ve sonuç olarak play-off'ta uzatmalarda elendik. Nasip kısmet önümüze bakmak lazım ve bakıyoruz. Çekirdek kadroyu korumaya çalışarak ihtiyacımız olan transferleri yapmaya başladık ve devam ediyoruz. Kulübü kurumsallaştırmaya çalışıyoruz. İnşallah bir gün başkanlığı bıraktığım zaman kurumsal bir kulüp bırakmış olurum. Merak etmeyin, takım emin ellerde."

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 19:49
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