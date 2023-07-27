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Siyaset Murat Ongun "her gün dezenfekte ediliyor" demişti... Metrodaki görüntü mide bulandırdı!
Siyaset

Murat Ongun "her gün dezenfekte ediliyor" demişti... Metrodaki görüntü mide bulandırdı!

Yeniakit Publisher
2023-07-27 09:52:00 -

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağdık yancısı ve İBB bünyesinde birden fazla görev alıp paraya para demeyen Murat Ongun'un pişkince söylediği bir yalan daha çürütüldü.

İstanbul CHP'nin yönetimine geçtikten sonra, şehir insanı her gün yeni bir skandala maruz kaldı. Özellikle toplu ulaşımdaki aksaklıklar insanları perişan ederken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy veren vatandaşlar dahi belediye yönetimine isyan etti.

Toplu ulaşım araçlarının koordinasyon sorunu nedeniyle oluşan devasa yoğunluk ve araçların sürekli bozulması, motorlarının patlaması gibi olaylardan sonra, şimdi de temizlik skandalı patladı.

İstanbul, Kirazlı Metrosu'ndan gelen bir görüntü, İstanbul'un içinde bulunduğu aciz durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

Metroda yolculuk yapan bir vatandaş, koltuklardaki kirleri gösterdiği videosuyla sosyal medyada gündem oldu.

İBB bünyesinde birden fazla görevi olan CHP'li Murat Ongun, metroların her gün dezenfekte edildiğini söylemişti. Söz konusu görüntüler sonrası Murat Ongun'a tepki yağdı.
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