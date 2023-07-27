Murat Ongun "her gün dezenfekte ediliyor" demişti... Metrodaki görüntü mide bulandırdı!

İstanbul CHP'nin yönetimine geçtikten sonra, şehir insanı her gün yeni bir skandala maruz kaldı. Özellikle toplu ulaşımdaki aksaklıklar insanları perişan ederken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy veren vatandaşlar dahi belediye yönetimine isyan etti.

Toplu ulaşım araçlarının koordinasyon sorunu nedeniyle oluşan devasa yoğunluk ve araçların sürekli bozulması, motorlarının patlaması gibi olaylardan sonra, şimdi de temizlik skandalı patladı.

İstanbul, Kirazlı Metrosu'ndan gelen bir görüntü, İstanbul'un içinde bulunduğu aciz durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

Metroda yolculuk yapan bir vatandaş, koltuklardaki kirleri gösterdiği videosuyla sosyal medyada gündem oldu.

İBB bünyesinde birden fazla görevi olan CHP'li Murat Ongun, metroların her gün dezenfekte edildiğini söylemişti. Söz konusu görüntüler sonrası Murat Ongun'a tepki yağdı.

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