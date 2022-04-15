Murat Ongun hakkında bomba iddia! "En büyük suç gerçeği ağzından kaçırmaktır"

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı peş peşe uyarılara rağmen CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) karla mücadele için gereken önlemleri almamış ve İstanbul halkını mağdur etmişti.

İstanbullular İBB'nin işbilmezliği nedeniyle kar esareti yaşarken İBB Sözcüsü Murat Ongun'un Cenevre'de kar tatilinde olduğu ortaya çıkmıştı. İstanbul'da işinin başındaymış gibi paylaşımlarda bulunan Ongun, İBB'ye isyan eden vatandaşları ise trollükle suçlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programıan konuk olan Murat Ongun, "İmamoğlu" hakkında yaptığı itirafla gündeme bomba gibi düştü.

Yurt dışında yaptığı tatilin Uludağ'daki tatilden daha ucuz olduğunu savunan Ongun, kendisine yönelitilen "Kar yağarken neden tatilini iptal etmedi?" eleştirilerine şöyle cevap verdi:

"Ucuz olsun diye 7-8 ay öncesinden rezervasyon yaptırmıştım. Nereden bilebilirim İstanbul'a kar yağacağını. Eşim iki çocuğum gidiyorum yani."

Murat Ongun, kar yağışı sonrası gelen eleştirilerin ardından İstanbul'a dönmek istediğini Ekrem İmamoğlu'na ilettiğini ancak "boşver sen bak keyfine" yanıtını aldığını söyledi.

"Murat Ongun görevden alınabilir"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İmamoğlu'nu istemeden ifşa eden Murat Ongun hakkında çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından bir video paylaşan Özalan, "Murat Ongun beceriksiz Ekrem İmamoğlu'na layık bir sözcü olduğunu bir kez daha kanıtladı" dedi.

Özalan çektiği videoda şu ifadeleri kullandı:

"Hatırlarsınız İstanbul'da yoğun bir kar yağışı yaşanmış, İBB'nin yetersizliği yüzünden vatandaşlar saatlerce mahsur kalmıştı ve mağdur olmuştu. Tuzlama yapılmamış, yollar açılmamış ve karla mücadele için hiçbir tedbir alınmamıştı.

Bunlar yaşanırken Ekrem İmamoğlu'nun görevinin başında olmadığı, İngiltere Büyükelçisi ile saatlerce balık keyfi yaptığı ortaya çıkmıştı. Karla mücadele ediyormuş gibi paylaşımlar yapan Ekrem İmamoğlu'nun sözcüsü Murat Ongun da İsviçre'de tatilde çıkmıştı. O Murat Ongun önceki gün bir televizyon programına konuk oldu ve bu konuyla ilgili başka bir skandalı ağzından kaçırdı. 'İsviçre'de tatildeyken döneyim mi diye aradım, İmamoğlu keyfine bak dedi' itirafında bulundu.

İşin başında olmadığı halde çalışıyormuş gibi algı yapan ve eleştiren vatandaşlara da "trol" diyen Murat Ongun büyük tepki toplamıştı. Meğer Ekrem İmamoğlu'nun bir madalya takmadığı kalmış. Rezalet! Kar esareti yaşanırken balıkçıda saatlerce keyif çatan bir başkandan da bu beklenirdi.

Vatandaşı mağdur edip bir de dalga geçmişler. İlk kez doğru konuşan ve Ekrem İmamoğlu'nun kendisine 'keyfine bak' dediğini itiraf eden Murat Ongun bu kez baltayı taşa vurmuş olabilir.

Görevi her konuda yalan söyleyip Ekrem İmamoğlu'nun rezaletlerinin üstünü örtmekti bu defa yanlışlıkla Ekrem İmamoğlu'nu ifşa etti. Görevden alınırsa şaşırmayın çünkü CHP'de en büyük suç gerçeği ağzından kaçırmaktır."