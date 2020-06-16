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Aktüel

Murat Nehri’ne düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Ağrı’da otladığı sırada Murat Nehri’ne düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 14:13:33 -
Murat Nehri’ne düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Ağrı’da otladığı sırada Murat Nehri’ne düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Ağrı’nın merkeze bağlı Eğribelen Köyünde sahibinin otlaması için dışarıya çıkardığı inek dengesini kaybederek Murat Nehri’ne düştü. İneğin sahibi nehirde mahsur kalan ineğini kurtaramayınca itfaiye ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Bir halat yardımıyla ineği nehirden kurtaran itfaiye ekipleri, ineği sahibine teslim etti.

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