Murat Nehri'nde su samurları kamerada

Murat Nehri'nde iki su samuru yiyecek ararken görüntülendi. Daha önce bölgede görülmeyen su samurları, doğaseverleri ve vatandaşları hayrete düşürdü. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Ağrılılar kentin doğal yaşamına dair böyle nadir bir ana tanıklık etmenin mutluluğunu yaşarken, birçok kişi de "Ağrı'da ilk kez su samuru görüyoruz" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Uzmanlar, su samurlarının bir bölgede görülmesinin o alanın ekolojik açıdan temiz ve yaşamaya elverişli olduğunun önemli bir göstergesi olduğunu belirtiyor. Bu nadir görüntü, Murat Nehri'nin doğal zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.