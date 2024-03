Murat Kurum'dan Yeniden Refahlılara çağrı! 'Bu Erbakan Hoca'mızın hayali'

AK Parti'nin İBB Adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı İmamoğlu'na sert eleştirilerde bulunan Murat Kurum, Yeniden Refahlılara da mesaj gönderdi.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze'nin konuğu Murat Kurum, gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

Fatih Erbakan'ın liderliğindeki Yeniden Refah'ın İstanbul'da kendi adayıyla seçime girmesiyle ilgili soruya Kurum, ''Yeniden Refahlı kardeşlerimizin de oyuna talibiz. Çünkü buradaki dava yerli ve milli sanayinin kurulduğu kendi kendine yeten, her alanda üreten bağımsız Türkiye davası. Bu da aslında rahmetli Erbakan Hoca'mızın hayali. Biz de o hayali devam ettiriyoruz. İstanbul da böyle bir şehir olacak. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı bakış açısıyla 22 yıldır olduğu gibi devam edecek. Karşıdaki anlayışın ne olduğunu milletimiz çok iyi biliyor. Refah Partili kardeşlerimiz de çok iyi biliyor. Sandıkta o tercihi yaparken kime fayda sağlayacaklarını düşeneceklerdir.'' yanıtını verdi.

Murat Kurum'un açıklamalarından önemli başlıklar;

"ÇOK GÜZEL HİKAYELERLE KARŞILAŞIYORUZ, MUTLUYUZ"

- Korku filmlerini aratmayacak görüntüleri görüyoruz metrobüs duraklarında, otobüslerde, yollarda. İnsanımız artık kendileri için çalışan çabalayan birilerini istiyor. Sahada gördüğümüz bu. Sevgi selini görseniz inanamazsınız. Onlar için her şeye değer. İstanbul gibi aziz bir şehre hizmet etmek, bunun için yola çıkmak bizim için bir gurur meselesi olacak. Gençliğimizle, bu motivasyonla sahadayız. Bugün mesela bir yere gittim, orada teyzemizin bize bakışını görseniz. Umut dolu, sevgi dolu. "Aaa bu çocukmuş o, sen gülüyorsun, uzunmuşsun, zayıfmışsın" diyorlar. Biz afetlerle ekrana geldiğimiz için yüzümüz çok gülemiyordu. Çok güzel hikayelerle karşılaşıyoruz, mutluyuz.

ÖĞRENCİ BULUŞMASINDA YEMEK YAPMIŞTI: "OCAK YANMIYORDU" ELEŞTİRİSİNE YANIT

- Söyleyebilecek eleştirebilecek bir şey bulamıyorlar, yok ocağın altı yanmadı... Sınıfta böyle şımarık çocuklar olur ya. Şımarık, laf ebesi denebilecek kişiler vardır. Orada biz gençlerle bir araya gelmişiz, hem onları dinliyoruz, hep beraber sahur yapıyoruz. Bununla mutlu olan yok, ocak yandı, yanmadı... Demek ki o kadar becerikliyim ki ocağı yakmadan da menemen pişirebiliyorum. Bunlar israfa alışmış ya, bütün ocakların yanması gerekiyor. Çok güzel de pişirdik yedik. Sandığa gidip gitmemek arasında kararsızlığı olan bir gencimiz vardı o gün orada, ben de ona şunu söyledim, "Siz bu ülkenin karar vericilerisiniz. Buradaki takdiriniz çok önemli. Gelecek sizin geleceğiniz. Kötü gidişata dur diyecek son nesil sizlersiniz." İkna ettim onu, bizden yana oyunu kullanacak.

İMAMOĞLU'NA GÖNDERME: BIRAKIN YENİDEN ADAY OLMAYI, ŞU AN İSTİFA ETMELİDİR

Siyasi iradesini herkesin yansıtması en doğru olanıdır. Maalesef muhalefet bizi yapacağımız işlerle ilgili eleştiremiyor. Tek konuştukları ne; şurada gaf yaptı, burada şöyle söyledi. Aslında en büyük gafı kendileri yapıyor. Sırtında küfesi boş, yaptığı bir iş yok, 5 seneyi boşa geçirdi. İstanbulluları üzdüler, kırdılar. Yok bareti ters giydi, yok Gazze ile ilgili gaf yaptı. Bareti görse bunlar kayak tatilinde üzerine binip kayarlar. Ben eserler, hizmetler yaparak buraya geldim. O bareti biz eser yaparken giydik. Baretin ne olduğunu bilmezler. Biz okuldan mezun olduk, baretimiz arabamızda gezdik. Biz o baretle asrın felaketinde 11 ili gezdik. Bu bir yerel seçim, yerel seçim hizmet seçimidir. Bu azmi ve gayreti gösteremiyorlar. Bir bakıyorsunuz kendi ikballeri için nerede fırsat görseler oraya çadır kurmalar, kendi arkadaşlarını sırtından hançerlemeler. Ne oldu? Her şeyi biz biliriz anlayışı İstanbul'un ihtiyacı olan bir anlayış değil. İstanbul'da yaşayan gençlerin umudu olmak zorundasınız. İnsanlar trafikte 3 saatte işe gidiyorsa dönüp aynaya bakmak zorundasınız. "Algıyla 5 seneyi geçirdim yine algıyla devam ederim..." Yok öyle yağma. Siz evinize gideceksiniz, gidemiyorsunuz. Nasıl olur ya böyle bir şey. Bırakın yeniden aday olmayı, şu an istifa etmelidir. Ben böyle bir durumda olacağım, bir dakika oturmam orada. Çözüm ne? Yatırım, toplu ulaşım.

"31 MART'TA ONLAR NE DERSE DESİN BİZ KAZANACAĞIZ"

- 46 bin afet konutu yapmışız gelmişiz. 80 tane tarihi meydanın ihyasını yapmışız. Ben size seçim sonucu açıklayayım, 31 Mart'ta onlar ne derse desin biz kazanacağız. Tüm İstanbul sevinecek, kaybeden kimse olmayacak. Gençlerimiz, kadınlarımız sevinecek.

CANLI YAYINDA GAZZE SORUSU ELEŞTİRİSİ

O programda ister istemez sunucularımız böyle olaylarla karşılaşıyorlar. Bir kızımız Gazze ile ilgili soru soracaktı. Moderatör müdahale etti bu programın içeriği böyle değil diye. Ki Mehmet Akif Bey'in Gazze hassasiyetini hepimiz biliyoruz. İnsafsızca bir müdahale ve topyekun bir saldırı gerçekleştirdiler. Kızın sorusunu da merak ettim hem de üzüldüm. Kızı çağırdık, sordu sorusunu, ben de cevapladım. "31 Mart'ta kazandığımızda Gazzeli çocuklarımız da sevinecek" dediğim için rahatsızlık duyuyorlar, duymaya devam etsinler. Her zaman mücadele edeceğiz. Yarı zamanlı belediye başkanı hemen tır dorsesinin arkasına geçip poz veriyor. Şimdiye kadar aklın neredeydi? Ben neysem oyum, rol yapmayacağım. Ben rol yaparak insanların sevgisini kazanmadım, bundan sonra da böyle olacağım. Kendimi farklı bir kalıba sokamam. İçimden geleni söylemeye devam edeceğim.

ULAŞIM SORUNU NASIL ÇÖZÜLECEK?

2024'te trafikteki seyahat süresi 64 dakikaya geldi, biz bunu 39 dakikaya düşüreceğiz. hedefimiz mevcut metro hattını 2 katına çıkarmak, İstanbul'un her bir ilçesine metro ulaşımını sağlamak. Metrobüs güzergahındaki yükü önce bir alacağız. Belki şehrin içinde yine trafik olacak ama metro alternatifi olacak. Paris'te de trafik var, New York'ta da trafik var ama insanlar ulaşımı metro ile sağlıyor. Karayolu ile alakalı alternatif yollar açacağız. Anadolu ve Avrupa yakasına 122 km tünel yapacağız, hani onların beton döktüğü tüneller var ya. Mahmutbey kavşağını çözmek zorundayız, her gün 2 saat çile çekiyor vatandaşlar ve bunu izleyen bir belediye başkanı var. İSPARK zarar eden bir kurum haline geldi. Toplu ulaşıma yakın yerlere otopark yapacağız, insanlarımız otoparka aracına koyup metroya metrobüse bineceğiz. İSPARK'ları ilk yarım saat ücretsiz yapacağız.

Dere ıslahı yapacağız, yeşil alanları artıracağız, Marmara'yı koruyacağız. Haliç'i bin bir emekle temizledik. Resmen tiyatro oynanıyor 5 senedir, biz de bunu izliyoruz.

TAKSİ SORUNU

Taksi ile, sokak hayvanı ile alakalı da bir irade ortaya koymamış. Dünyanın neresinde var bir belediye taksicilik yapacak? Geriye dönüp bakıldığında bahaneler üreten, algı üzerinden siyaset yapmaya çalışan, genel başkanını sırtından hançerleyen, İstanbul'un kaynaklarını çar çur eden, İstanbul'da olmayan bir belediye başkanı olarak hatırlayacağız. Taksi sorununun çözümüyle ilgili bir irade yok ki? Kanun belediye taksicilik yapamaz diyor. Hani adalet? Sonra ben UKOME'ye başvurdum izin vermedi diyor, öyle bir yetkisi yok ki? Vermeyeceğini bile bile istiyor. Yapabilsek zaten yaparız.

"GAZZE SEVİNECEK ÇÜNKÜ İSTANBUL GÜÇLÜ OLACAK"

Onların takoz olduğu her işi biz yapmışız. Her şeye karşı çıkmışlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir muhalefet göremezsiniz, her şeye karşı. Ne yapacaklarını bilmiyorlar, korkuyorlar. Paraları kendi gelecekleri için harcadılar. 31 Mart'ta onu biz süresiz tatile gönderiyoruz. Karneleri sıfır, yaptıkları hiçbir şey yok. Çeşme ve heykel açılışından öteye gidemediler. Gazze sevinecek çünkü İstanbul güçlü olacak. Tüm İstanbullularla birlikte kazanacağız. Sadece başkan olmayacağız; kardeş, evlat olacağız.

KENT LOKANTASI ELEŞTİRİSİ: BEN 2 GÜNDE AÇARIM, YİNE SÖYLÜYORUM

11 tane Kent Lokantası yapmışlar, marifetmiş gibi anlatıyorlar. Fatih Belediyesi 16, Pendik Belediyesi 11, hepsinin sosyal tesisleri var. Ben 2 günde açarım, yine söylüyorum. Kadir ağabey zamanında 500 bin kişiye ücretsiz yemek veriyorduk, ücretli verdiği yemeği marifet gibi anlatıyor. Biz ihtiyaca koşan bir anlayışız. Ücretsiz yemek dağıttığımız yerde ücretli yemek dağıtır hale gelmişsin, marifetmiş gibi anlatıyorsun. 7 gün 24 saat hizmet veren kreşler açacağız. Biz senin gibi süt dağıttığımız işi davulla zurnayla anlatmıyoruz.

31 Mart akşamı Saraçhane'ye gelip bu israfın hesabını tek tek soracağız. Neyi başardı ya? İstanbul'u bitirmeyi başardı.

"ÇALIŞANLARIN SSK PRİMLERİNİ ÖDEMİYORLAR"

Gençlere sürdürülebilir, kalıcı destekler sağlamak istiyoruz. Yüksek teknolojinin merkezi olacak İstanbul. İSMEK'te yazılım kursları olacak, üniversite öğrencilerine 10 bin TL burs desteği sağlayacağız. Öğrencilerimize 25 metreküp doğalgaz desteği sağlayacağız. Hızlı bir şekilde nerede ihtiyaç varsa kütüphane açılacak. Mahalle bahçelerinde spor sahaları olacak. E-spor merkezleri kurulacak. İstanbul müzeler şehri olacak. Amatör tiyatro gruplarına destek vereceğiz. Silivri'deki bir gencimiz konser dinlemek için İstanbul'un merkezine gelmek zorunda kalmayacak. 5 senedir sen olimpiyatla ilgili ne adım attın? 5 senedir Topkapı'da bekleyen bir müze var, çivi çakmadılar. Dert yok, dert insanı yollara düşürür. Liyakatsiz, beceriksiz kadrolarla iş yapmaya çalışıyorlar. Merkezi bütçeden bugüne kadar her türlü ödemesi günü gününe yapılmış. Öz geliri düşmüş, bunu artırmak için mücadele etmemiş. Çalışanların SSK primlerini ödemiyorlar. İSKİ elektrik parasını ödeyemez hale gelmiş.

ÖZGÜR ÖZEL'E VATAN SEVGİSİ ELEŞTİRİSİ

Vatan sevgisini sorgulayacak en son adam Özgür Özel'dir. Şehit cenazesinde kahkahalar atmıştır. Sen aynaya bak. O koltuğun hakkını veremiyorsun, belediye başkanını tanımıyorsun.

İMAMOĞLU'NA EV KADINLARI ELEŞTİRİSİ: AĞZINDAN ÇIKANI KULAĞIN DUYSUN

- Hayatları milleti ayrıştırmakla geçti. Ev kadınlarımızı siyasi tercihlerinden ötürü ayrıştırıyorlar, kadın statüsünde görmüyorlar. Az bekle sabret, ev kadınları da, vatan sevdalısı dostlarımız da bize oy verecek. Sen git kendini özgürleştir. Sen bir merkezden yönetilen bir kuklasın. Yalan söylemekten utanmayan, yüzü kızarmayan birisin. Bizim rabiamıza dokunamazsın, bizim vatan sevgimizi sorgulayamazsın. Ağzından çıkanı kulağın duysun. İstanbul artık yorulmuştur. Bu beceriksiz belediye başkanı döneminden artık bunalmıştır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM AÇIKLAMASI: BUGÜN NEREYE GİTSENİZ "MURAT KURUM YAPAR" DER

Söz verip yapmadıkları işlerden biri kentsel dönüşüm. 650 bin konut dönüştüreceğiz dediğimde dönüştürülmemesi gerekir diyor. Biz bilimin ışığında çalışmak zorundayız. Bilim diyor ki İstanbul bir deprem şehri. Depremle mücadele etmek zorundayız, bu ülkenin beka meselesi. Diyorum ki bak benim eserlerim var. Bugün nereye gitseniz "Murat Kurum yapar" der. Niye? Çünkü geçmişte yaptık. Geleceğiz, İstanbul'un sorunlarıyla ilgileneceğiz. Şantiyede olacağız, bizi arayanlar şantiyede deprem dönüşümünü yaparken bulacaklar. KİPTAŞ'ta her yıl 60 bin konutu dönüştürerek yapacağız. İmar düzenlemeleriyle ilgili beklentileri var vatandaşlarımızın. Vaatlerinin yüzde 87'sini yapamamış. Senin başarın ortada, dil sürçmemden medet ummana gerek yok. Çarpmayı bölmeyi biliyorsa kendi başarısını bilir. Deprem bütçesine ayırdığı paranın 2 katını reklama ayırmış. Yazık, vallahi yazık. Ulaşım çilesini bitirmek, deprem riskini ortadan kaldırmak ve huzuru, güveni tesis etmek için çalışacağız. Gece gündüz çalışacağız, ailemizden feragat edeceğiz, tatile gitmeyeceğiz.

SOKAK HAYVANLARI KONUSUNDA NE YAPILACAK?

Bu konuyu kontrol altına almamız lazım. Bu sorun her geçen gün büyüyor, sokaktaki endişe artıyor. 39 ilçemizde hayvan bakım merkezleri kuracağız. Sahipsiz hayvanlarımızı bu barınaklara alacağız, kısırlaştırma ve bakım işlemlerini yürüteceğiz. Müdahale etmezsek 2-3 sene sonra bu hayvanların üremeleriyle birlikte her bir sokakta bu endişe yaşanacak. Bu korkuyu gidereceğiz. Müdahale etmezsek boyutları çok farklı noktalara gidecek.

SEÇİMİ KAZANIRSA İLK İCRAATI NE OLACAK?

Metrobüs sorununu çok hızlı bir şekilde çözmemiz lazım. Yoldaki trafik hızını artıracağımız adımları atacağız. Ulaşımda bir rahatlama hissedecek İstanbullu. Hızlı bir şekilde ihale yapacağız. Her şey şeffaf olacak. Karayolu tünellerinin inşa sürecini yürüteceğiz. Deprem dönüşümü... 16 Nisan'da başvuruları alacağız. Bilim insanları, sanatçılarımız, sporcularımız, gençlerimizle birlikte hareket edeceğiz. Sanayicimizi dinleyeceğiz. İstanbul'un kaynağını İstanbullular için harcayacağız. Biz uyumadık, milletimizle beraber ağladık.

YANAN OTOBÜSLER

2019'da daha az otobüs vardı ama bu kadar arıza yoktu. Bakım ihalesin kendi yandaşına vermek için ihale düzenliyor, ondan sonra otobüs de yanar, metrobüs de yanar. Sen belediye personelinin yarısını değiştirip işten anlamayan adam getirirsin böyle olur.

DİJİTAL BEYAZ MASA

Dijital Beyaz Masa kuracağız, vatandaşımızın problemleri direkt benim önüme düşecek, benden ilgili kuruma iletilecek. Bütün ekibimle birlikte yapacağım. Haksız yere kimseyi ekmeğinden etmeyeceğiz. 7 gün 24 saat çalışan birimlerimiz olacak.

YENİDEN REFAH PARTİSİ, OYLARI BÖLECEK Mİ?

Geçen seçimde 6-7-8 masanın etrafında birçok parti varken bugün gelinen süreçte menfaatleri doğrultusunda herkesi yolda bıraktıklarını görüyoruz. O gün "ablam" dediği Meral Akşener'i bugün yolda görse yolunu değiştirir. Samimiyet yok ortada. Özgür Özel'in de bunlara karar verebilecek iradesi yok ortada. Bırakın İstanbul'da uzlaşıyı kendi partilerinde uzlaşı yok.