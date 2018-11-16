Murat Kurum'dan dar gelirli vatandaşlara "sosyal konut" müjdesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, TOKİSosyal Konut Projesi ile ilgili "655 bin hak sahibi vatandaşımıza konutlarımızı teslim ettik. Bu yıl içerisinde 46 bin 700'ünü daha tamamlamayı düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.16 Kasım 2018 Cuma 09:37
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Sosyal Konut Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Kurum, "Bu yıl 21 bin yeni konutun ihalesini gerçekleştirdik. Bunları yüzde 5-10 peşin, 20 yıla varan vadelerle vatandaşımıza veriyoruz ve barınma ihtiyacını gidermesi noktasında devletimiz destek oluyor" dedi.
YORUM YAZ