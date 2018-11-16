Murat Kurum'dan dar gelirli vatandaşlara "sosyal konut" müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Sosyal Konut Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kurum, "Bu yıl 21 bin yeni konutun ihalesini gerçekleştirdik. Bunları yüzde 5-10 peşin, 20 yıla varan vadelerle vatandaşımıza veriyoruz ve barınma ihtiyacını gidermesi noktasında devletimiz destek oluyor" dedi.