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Ekonomi Murat Kurum’dan çevre koruma sözü!
Ekonomi

Murat Kurum’dan çevre koruma sözü!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Çevremizi gözümüz gibi koruyoruz, Koruyacağız” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 12:30:00 - 2022-10-08 12:31:19
Murat Kurum’dan çevre koruma sözü!

YENİ AKİT  ANKARA

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Çevremizi gözümüz gibi koruyoruz, Koruyacağız. Yılın ilk 9 ayında; 49 bin 25 çevre denetimi yaptık. Çevreyi kirleten 3 bin 165 tesise 385 milyon 800 bin lira idari para cezası uyguladık. 285 tesisi faaliyetten men ettik” ifadelerini kullandı.

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