Murat Kurum’dan çevre koruma sözü!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Çevremizi gözümüz gibi koruyoruz, Koruyacağız” dedi.
YENİ AKİT ANKARA
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Çevremizi gözümüz gibi koruyoruz, Koruyacağız. Yılın ilk 9 ayında; 49 bin 25 çevre denetimi yaptık. Çevreyi kirleten 3 bin 165 tesise 385 milyon 800 bin lira idari para cezası uyguladık. 285 tesisi faaliyetten men ettik” ifadelerini kullandı.