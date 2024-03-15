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Gündem Murat Kurum projelerini Akit TV'de anlatıyor!
Gündem

Murat Kurum projelerini Akit TV'de anlatıyor!

Yeniakit Publisher
2024-03-15 20:19:00 - 2024-03-15 20:23:31

AK Parti İBB adayı Murat Kurum bu akşam saat 22:00'da Akit TV'ye konuk olacak.

Sabri Şahsuvar moderatörlüğündeki Seçime Doğru Programı'na konuk olacak Murat Kurum'a, Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan ve Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun sorularını yöneltecek.

Kurum İstanbul'a ilişkin projelerini anlatacağı programda, son günlerin tartışmalı gündem maddelerini de değerlendirecek.

Saat 22:00'da başlayacak programda, İstanbul'un Ekrem İmamoğlu yönetiminde kaybettiği yıllar da masaya yatırılacak.

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