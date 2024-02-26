Murat Kurum: Kandil ittifakının bayrakları sallandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum Eyüpsultan’da düzenlenen Ordulular Buluşması’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Kurum’un yanı sıra İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, AK Parti MKYK Üyesi Fahrettin Yahşi, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) Başkanı Necati Özdemir, Ordulular Vakfı Başkanı Zekeriya Erdim ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurum, vatandaşlar tarafından salon girişinde meşaleler yakılarak karşılandı. Protokol konuşmalarının ardından programda ‘Sadece İstanbul’ için hazırlanan tanıtım filmi izletildi. Program sonunda Kurum’a Orduspor forması hediye edildi.

“Sancaktepe meydanda Kandil ittifakının bayrakları sallandı”

Programda konuşan İBB Başkan Adayı Murat Kurum “Ordu, her daim küllerinden yeniden doğan azmiyle yiğit bir şehrimizdir. Ordu, cennet vatanımızın, en güzel şehirlerinden bir tanesidir. Ordu’nun dillere destan güzelliği, Karadeniz’in mavisi ile yeşilinin kucaklaşmasıdır. Ordu’da sel felaketi yaşandığında çok kısa bir sürede Ordulu kardeşlerimizin yanı başında olduk. Selden zarar gören evlerimizi, iş yerlerimizi eskisinden çok daha güzel bir şekilde kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine teslim ettik. Bugüne kadar Ordu’muza TOKİ eliyle 5 binden fazla yeni yuva yaptık. 2 binden fazla konutumuzu kentsel dönüşüm kapsamına aldık. Bugün milletin gözleri önünde İstanbul kirli bir pazarlık masasına yatırılmıştır. İşte iki gün önce, Sancaktepe meydanda Kandil ittifakının bayrakları sallandı. Kandil ittifakının küçük ortağı da bunu itiraf etti. Yani artık gizledikleri ittifak, tamamen ortaya çıktı. Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu siyasi hırsları uğruna, İstanbul’u pazarlıklar konusu haline getirdi. Tarihten bu yana İstanbul ne zaman paylaşılmak istense bu millet buna izin vermemiştir, o kirli anlaşmaları bozmuştur. 31 Mart’ta milletimizin feraseti yapılan bu kirli ve kapı arkası anlaşmaları bozacaktır” dedi.

“İmamoğlu’nun yazıp oynadığı bu filmin son perdesi artık kapanmıştır”

İmamoğlu’nun İBB kaynaklarını israf ettiğine ve Sirkeci-Kazlıçeşme Tren Hattı Açılışı’na daveti hakkında konuşan Kurum “Bunlar şimdi her yere afişler, pankartlar asıyorlar. O pankartlara da ‘İsrafı bitirdik hizmeti getirdik’ diye yazıyorlar. Sen israfı bir konsere 600 milyon lira ödeyerek mi bitiriyorsun? Sen israfı bitirdik diye astığın pankartların reklam bütçesine bile 175 milyon lira harcamış kişisin. Sadece bu iki örnek bile senin nasıl müsrif bir belediyecilik yaptığını göstermeye yeter. Senin yaptığın israfın ispatıdır. Siz israfı getirip, İstanbul’u bitirdiniz diyeceğiz. Sırtını Kandil masasına yaslayanlara 31 Mart’ta en güzel cevabı sandıkta vereceğiz. Bu şehri israf etmekten kurtaracağız, deyip boy boy pankartlarını astığını hepimiz biliyoruz. O astığımız pankartlara harcadığınız reklam paraları belki Eyüpsultan’ın sokakları için yapmanız gereken işlerin bedeliydi. O gün 600 milyona İstanbul’un kaynaklarını israf ettiğiniz 2 günlük konser, bugün Eyüpsultan’da yüzlerce konutun dönüşüm kaynağıydı. Siz israfı bitirdik, dediniz ama israf ettiniz. İstanbul’u bitirmek için elinizden gelen tüm gayreti gösterdiniz. Başkan yine işi gücü bırakmış, 5 yıllık süreçte yaptığı gibi yine polemiklere ve gündem değiştirme çabalarına girmiş. Kendisi buradan beslendiği için, ne yapsam da bir polemik çıkarsam diye sabah akşam düşünüyor. Akşam bir rüya görüyor, sabah o rüyaya inanıp onun peşinden koşuyor. Hani hikâyede anlatılır ya; ‘Adamın biri bir yerde bir yalan söylemiş, sonra köye inince o yalana kendi de inanmış.’ Bunların durumu tam olarak bu. Ya sen törene gelsen ne olur, gelmesen ne olur? 5 yıldır devletin hiçbir değerine saygı duymayan, hiçbir protokole katılmayan sensin. 5 yıldır söz verdiğin metroları yapmayan sensin. İstanbul’u çile yumağı haline getiren sensin. Şimdi kalkmışsın, ’Törene davet edildim, edilmedim’, bunların gündeminde yine İstanbul yok. Bunlar kendilerine yeni bir mağduriyet üretiyorlar ama bu millet buna kanmaz. Buradan sana ekmek çıkmaz İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu’nun yazıp oynadığı bu filmin son perdesi artık kapanmıştır. İstanbul’da 31 Mart’ta gerçek belediyeciliğin, AK Parti belediyeciliğinin perdesi açılıyor. Sırtını Kandil’e dayayanların değil, sırtını millete dayayanların dönemi başlıyor” şeklinde konuştu.

“Biz 230 km söz verip 8 km yapanlardan değiliz”

Eyüpsultan için projelerinden bahseden Kurum “El ele verip Eyüpsultan’ımızı İstanbul’un parlayan yıldızı haline getirmek için çalışacağız. Akşemsettin, Çırçır, Alibeyköy mahallelerimiz başta olmak üzere ilçemizdeki tüm mülkiyet problemlerini 1 Nisan sabahı itibariyle bitireceğiz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızla bu şehirde, Eyüpsultan’ımızda tek bir riskli yapı bırakmayana kadar gece gündüz çalışacağız. Çırçır Mahallemize çok güzel bir meydan kazandıracağız. Yine Eyüpsultan’ımıza yaraşır, güzel bir kültür merkezi kazandıracağız. Bu kültür merkezi ilçemizin yeni sanatçılarını yetiştirecek. Hasdal Kemerburgaz güzergahı Göktürk Mahallemiz mevkiinde 1,5 km gürültü bariyeri yapacağız. Çevrecilik İstanbul’a yeşil alan kazandırmakla olur. Haliç’imizin etrafında muazzam bir çevre düzenlemesi yapacağız. İlk önce onların temel atmama töreni yaptığı Eyüpsultan’ımızın kıyısındaki Haliç’i temizlemek için arıtma tesisinin inşaatına başlayacağız. Ardından Haliç’in çevresinde çevre düzenlemesi yapacağız. Eyüp-Bezmiâlem kavşağını ve buradaki sorunları çözecek adımlarımızı kavşak projesini yaparak hemşerilerimize armağan edeceğiz. Eyüp-Bayrampaşa tramvay hattı öncelikli yapacağımız işlerden olacak. Fatih-Vezneciler-Eyüpsultan-Gaziosmanpaşa-Sultangazi metro hattıyla ilçemiz ve komşuları trafik derdinden kurtulacak. Biz 230 km söz verip 8 km yapanlardan değiliz. Kaynağı nereden bulacaksın, diyorlar. Biz kaynağı senin israf ettiğin projelere harcamayacağız. Biz kaynağı Eyüpsultan’a metro getirmek için harcayacağız. Biz kaynağı Eyüpsultan’ın yarınları için harcayacağız. Biz kaynağı Eyüpsultan’ın gençliği için harcayacağız. İstanbul’un kaynakları her yere yeter. İslambey, Rami, Kemerburgaz ve Güzeltepe otoparklarımızı yapacağız. Üstlerini kreşlerini, kütüphanelerini, yemyeşil parklarla donatacağız. Allah’ın izniyle Eyüpsultan’ımızı dantel gibi işleyeceğiz. Eserlerimiz, Eyüpsultan’ımıza çok yakışacak” ifadelerine yer verdi.

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“Fatih’in emanetini, pazarlıklar kumpasından çıkaracağız”

İstanbul’un 31 Mart akşamı özgürlüğüne kavuşacağını vurgulayan Kurum “Biz İstanbul’umuzu hiçbir şey yapmayan, sadece laf üretip, hizmetlere beton döken bu iş bilmez İBB yönetiminden, Eyüpsultan’ımızı da İstanbul’umuzu da siz değerli hemşerilerimizle birlikte kurtaracağız. Böylece Fatih’in emanetini, pazarlıklar kumpasından çıkaracağız. Bu şehr-i İstanbul’u, yeninden emin ellere teslim edeceğiz. İstanbul’umuzu 31 Mart akşamı ilelebet özgürlüğüne kavuşturacağız. İşte 35 gün sonra hepimiz sandığa gideceğiz, milli irademize sahip çıkacağız. Ordulu kardeşlerimiz 31 Mart’ta tıpkı 22 yıldır olduğu gibi oyunu eserden, hizmetten, gerçek belediyecilikten yana kullanacak” dedi.

Kaynak: AA