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Murat Kurum: Düzce'den 475 bina selden etkilenmiş durumda

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "475 binamız bu heyelandan, selden etkilenmiş durumda. Yine 66 binamız da heyelan riski altında." dedi.

23 Temmuz 2019 Salı 15:35
Murat Kurum: Düzce'den 475 bina selden etkilenmiş durumda

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce'deki su baskını ve toprak kayması hakkıında, "Toplamda 3 ilçe 45 köyde hasar tespit çalışması yapıldı." dedi.

"Yapılan hasar tespit çalışmalarına göre 319 az hasarlı binamız, 45 ağır hasarlı binamız, 85 yıkık ve 26 da istinat duvarı olmak üzere toplamda 475 binamız bu heyelandan, selden etkilenmiş durumda. Yine 66 binamız da heyelan riski altında."

 

 

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 15:35
  1. Düzce
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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