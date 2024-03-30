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Gündem Murat Kurum: "Bir hayalimiz var" dedi ve ekledi! Yarın birilerini süresiz tatile yollayacağız
Gündem

Murat Kurum: "Bir hayalimiz var" dedi ve ekledi! Yarın birilerini süresiz tatile yollayacağız

Yeniakit Publisher
2024-03-30 15:15:00 - 2024-03-30 15:21:50
Murat Kurum: "Bir hayalimiz var" dedi ve ekledi! Yarın birilerini süresiz tatile yollayacağız

İstanbul adayı Murat Kurum, Arnavutköy İlçe Mitingi'nde yaptığı açıklamada, "Reklama depreme ayırdıkları bütçenin 2 katını verdiler" diyerek mevcut İBB yönetimini eleştirdi. "Bizim bir İstanbul hayalimiz var" diyen Murat Kurum, ayrıca İstanbul’a hizmet etmek yerine her fırsatta tatile çıkmasıyla sıkça gündeme gelen Ekrem İmamoğlu'na, "Yarın birilerini süresiz tatile göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Murat Kurum'un açıklamalarının satır başları şöyle:

-Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki İstanbul'un artık çilesi bitsin. Arnavutköy'ün otobüsü yok. Bunlar bihaber. İlgilenmediler. Öyle bir İstanbul istiyoruz ki sokakları güven ve huzurla dolsun. Gençleri geleceğe umutla baksın. Size söz veriyoruz; Biz İstanbulumuzu asla ve asla kaderimize terk etmeyeceğiz. Milletimizin yanında olacağız. Bu söz eser adamların sözüdür. Bu söz sağlam adamların sözüdür. Bu söz Murat Kurum sözüdür. Bu söz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sözüdür.

 

-Bu şehri depreme hazırlayacağız' dediler, tek bir çivi çakmadılar. Reklama depreme ayırdıkları bütçenin 2 katını verdiler. O algı siyasetiyle 5 yıldır koca İstanbul'u meşgul ediyorlar. Ulaşım sorununu çözeceğiz' dediler, 5 yıldır çileye dönüştürdüler. Bu aziz milletin kaynaklarını çarçur ettiler. Biz deprem bölgesinde çalışırken bunlar balya balya paralar dağıttılar.

-Bizim bir İstanbul hayalimiz var. 1 Nisan'da İstanbul'da yeni bir sayfa açılacak

-Yarın birilerini süresiz tatile göndereceğiz
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-Bu millet kendini unutanlara kaybolan yılların hesabını sandıkta soracak. 31 Mart hesap günüdür.

Sen İstanbul'u kara kışa teslim edip, balıkçıda büyükelçiyle yemek yerken biz yuva yapıyorduk. Sen genel başkanını devirmek için gizli gizli toplantılar yaparken biz İstanbul'a yatırım yapıyorduk.

Hep birlikte İstanbul'un geleceğine emin adımlarla yürüyoruz.

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Yorumlar

VATANDAŞ!

Murat Bey, tatili hakedecek bir şey yapmadınız zaten tatile hakedenler gider......?Emekliler hakkı yenmiş, tatil yapamıyor şurada yıllaca çalışmışlar..
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