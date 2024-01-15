Murat Köse’den Kentsel Dönüşüm Müjdesi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Murat Köse, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili seçim sonrasını işaret etti; müjdeyi verdi; “Yeni dönemde inşallah Ankara’da ve Mamak’taki ilk önceliklerimizden biri; Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesini, tüm etaplarda başlayarak ilk 2.5 yıl içinde yarısını tamamlamak kalanını da dönem sonuna kadar bitirilerek hak sahiplerine teslim etmek olacak. Siyaset iddia işidir” dedi.

Başkan Murat Köse, her alanda olduğu gibi kentsel dönüşümde de sınıfta kalan Ankara Büyükşehir Yönetimi’ne yüklendi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Altıağaç, Karaağaç ve Hüseyin Gazi Mahallelerinde 3 bin 11, Dutluk Mahallesi’nde 548 ve Diriliş Mahallesi’nde bin 831 konutun tamamlandığını söyledi. Toplamda 5 bin 390 konutun yapıldığına dikkat çeken Başkan Murat Köse, Ankara Büyükşehir Yönetimi’nin ise 58 km metro sözüne benzer olarak kentsel dönüşümde de verdiği vaatleri yerine getirmediğine dikkat çekti. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kentsel Dönüşüm Projelerinde toplam 5 bin 390 konutu tamamladık. Mutlu Taş Ocakları Kentsel Dönüşüm Projemizde ise 464 konut hızla yükseliyor. Mutlu Taş Ocakları Kentsel Dönüşüm alanından hak sahibine Altıağaç, Karaağaç, Hüseyin Gazi Kentsel Dönüşüm Bölgesinden 380 rezerv konut teslim edilmiştir. Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesinde Büyükşehir, yapması gereken yaklaşık 15 bin konutta, işi eline yüzüne bulaştırdı ve sadece bir arpa boyu yol aldı… 2020 yılında Büyükşehir yönetimine, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesini bize verin, Mamak Belediyesi olarak biz yapalım diye teklif etmiştim. Maalesef bize vermediler, kendileri de proje büyüklüğü ile orantısız şekilde, 5 yılda sadece 252 konut ile bir arpa boyu yol alarak, hak sahiplerini 5 yıl tam anlamı ile oyalamış oldular. Olan maalesef hak sahiplerine oldu.” dedi.

Başkan Murat Köse’nin verdiği rakamlar “Mamak Kentsel Dönüşümde Büyükşehir’e Fark Attı” dedirtti. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 5 yılda Mamak Belediyesi’nin 5 bin 390 konutu tamamladığını, 464 konutun ise yapımına devam edildiğini yazdı. Buna karşılık Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 5 yılda yaptığı konut sayısı 252’de kaldı.

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Başkan Murat Köse, sözlerine “Boş vaatler verip tutamayanlar halkımızın huzuruna çıkarken yüzleri kızarmayacak mı! Yeni dönemde yine aynı boş vaatleri mi söyleyecekler. Biz ise verdiğimiz sözleri hep tuttuk, tutuyoruz. Bizim alamet-i farikamız; yapacaklarımızın sözünü veririz, söz verince de sözümüzü kesin olarak tutarız” diyerek son verdi.