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Murat Köse: 1 Nisan sabahı hizmet bayrağını dalgalandırmak istiyoruz!

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Akit’e önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Mamak Belediyesi Başkan Adayı Murat Köse, “Biz bugüne gelebildiysek belediyecilikle geldik. Bizim 94’den beri belediyecilik tecrübemiz var. Cumhur İttifakı’nın adayıyız. MHP ve ülkücü kardeşlerimizle her şeyimiz aynı. 1 Nisan sabahı hizmet bayrağını dalgalandırmak istiyoruz” dedi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:37
Murat Köse: 1 Nisan sabahı hizmet bayrağını dalgalandırmak istiyoruz!

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Mamak belediye başkan adayı Murat Köse, yaklaşan yerel seçimler öncesi Akit’e önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkanı Adayı Murat Köse, “Biz seçim çalışmalarına başladık ama bu çalışmalarımızın geçmişle bir bağı olması gerekiyor. O yüzden Mamak’ı biz öncelikle güzel Mamak olarak etiketledik. Ben Mamak’ta doğdum büyüdüm aynı sokakta, aynı mahallede yaşıyorum. 1984’den sonra Çankaya’dan ayrılan Mamak o günden beri kendi belediyesi tarafından yönetiliyor. Eski belediye başkanlarımızın emekleri var onlara teşekkür ediyorum ama son 20 yıldır bizim anlayışımız yönetiyor burayı. 94 yılında İstanbul, Ankara, Kayseri’yi nasıl yerel yönetimlerde aldıysak şimdi burası onun devamı olarak devam ediyor. Biz bugüne gelebildiysek belediyecilikle geldik. Bizim 94’den beri belediyecilik tecrübemiz var. Bizden öncekiler bir şeyler yaptı bıraktı Mamak güzel oldu. Şimdi bizim bir slogan bulup burayı daha iyi yapmamız gerekiyor. Biz de ‘Mamak daha güzel olacak’ diyerek yola çıktık. Bunları çıktık her yerde konuşuyoruz” şeklinde konuştu.

Mamak daha güzel olacak

Mamak için yapılacak çalışmalardan söz eden Köse, “Ankara’da açılan ilk millet bahçesi Üreyir Millet Bahçesi. Cumhurbaşkanımızın geçen hafta açılışını yaptığı yer. Ayrıca 80 milyon yatırımın açılışları yapılmıştı. Bu kadar büyük yatırıma bizim de bir şeyler katmamız gerekiyor. O yüzden ‘Mamak daha güzel olacak’ diyoruz. Çocuklarımıza geceleri şehir ışıkları olmadan gökyüzünde parlayan yıldızları görme imkânı sağlayacağız. Mamak saklı bahçelerin, gizli kalan eserlerin olduğu bir yer. Biz bu eserleri gün yüzüne çıkaracağız. Mamak’ın içerisinden Hatip çayı geçiyor. Hatip çayını 14 tane dere besliyor. Her birinin bir vadisi var. Biz bu vadileri açığa çıkarmak istiyoruz. Hüseyin Gazi dağımız var. Hüseyin Gazi dağında bulunan Hüseyin Gazi türbesi var. Bu türbenin rekreasyonunu yapacağız. Yanına da bir seyir terası yapacağız. Burayı ziyarete açacağız. İnsanların şehirdeki yorgunluğunu atmaları için buraları kullanacağız. Elma dağında bulunan kayak merkezini büyüteceğiz. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız bunu Kayseri’de yapmıştı. Bizde burada yapacağız. Sadece kışın değil, yazın da buralar ziyarete açık olacak” ifadelerini kullandı. Köse şöyle devam etti: “Seyir terasını bu amaçla kuracağız. Elma dağı eteklerinden Kıbrıs Köyü’nde bir vadimiz ve kanyonumuz var. Kıbrıs kanyonunda bulunan suyumuz var. Mamak temiz suyun kaynağı. Ulus’ta bulunan Roma hamamına su buradan geliyor. Bunun üzerine bir tema oturtup doğal yaşam turizmine açacağız. Bazı yerlerde meyve bahçeleri açacağız. Biz insanımızı doğayla, yeşille buluşması, şehrin stresinden kurtulması için bunları planlıyoruz. Bunun dışında Mamak’ın ulaşımla ilgili çalışmalarımız olacak. Dikimevinden NATO Yoluna bir metro hattı üzerinden şehir merkezine ulaşmak için çalışmalar yapacağız.

Teknoloji merkezi kuracağız

Mamak’ta 650 bin nüfusuyla 50 tane ilden büyük bir ilçemiz” diyen Köse şöyle devam etti: “Biz bu ilçeyi kendi başına bir şehir olarak planlıyoruz. İlçemizi dünya ölçeğinde öne çıkarmayı planlıyoruz. Şimdiki çağ bilgi çağı olarak tanımlanıyor. Ama şimdi ek olarak yapay zekâ çağı da oldu. Bu çağ robotiklerin çağı. Uzayın öne çıkacağı bir çağ. Bu konuda Mamak’ta bir potansiyeli öne çıkarmayı planlıyoruz. Mamak’ta bir uzay araştırma merkezi, teknoloji merkezi kuracağız kendi ölçeğimizde. Çocuklarımıza kreş eğitiminden başlatarak uzay çağı eğitimi vereceğiz. Laboratuvarlar kuracağız. MEB ile teknoloji bakanlığı ile özel programlar uygulayıp gençlerimizi 5-10 yıl sonrasını yakalamak için yetiştireceğiz.

Murat Köse, “Biz Cumhur İttifakı’nın adayıyız. MHP, ülkücü kardeşlerimizle her şeyimiz aynı. Çanakkalede, 15 Temmuz’da parti mi vardı? Biz kardeşiz. Mamak’ta bugüne kadarki rakamlardan daha büyüğünü planlıyoruz. 1 Nisan sabahı hizmet bayrağını dalgalandırmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın başlattığı, Özhaseki başkanın devam ettirdiği bu geleneği biz sürdüreceğiz. Şu an Özhaseki başkanla beraber aday olmak benim için onur verici. Bundan sonraki süreçte onun tecrübelerinden faydalanacağız” diye konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:37
  1. Kayseri
  2. İstanbul
  3. Çanakkale
  4. Ankara
  5. Mamak belediye başkan adayı Murat Köse
  6. Akit
  7. Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkanı Adayı Murat Köse
  8. Cumhur İttifakı
  9. Hüseyin Gazi türbesi
  10. Hüseyin Gazi dağı
  11. NATO Yolu
  12. MEB

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