Murat Karayılan'ın ağlamasından sonra harekete geçtiler! Kendileri yakıyor kendileri ağlıyor...

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PKK terör örgütü elebaşılarından Murat Karayılan Türk ordusunun başarılı operasyonlarından sonra köşeye sıkıştıklarını itiraf ederek, yandaşlarına seslendi. Adeta bir 'barış güvercini' edasında insan rolü oynayan bebek katillerinin elebaşılarından Karayılan, bugün şunları söylemişti:

"Durun artık. Yani bunları söylememin zayıflıkla bir ilgisi yok. İçim yanıyor. Bizi rahat bıraksınlar. Elinizi bu olaya atın. Biz hiçbir zaman bölge hükümetinin egemenliğinin karşısında olmadık. Biraz vicdanlı olun ya. Ben buradan vicdan sahiplerine çağrıda bulunuyorum. 'PKK saldırıyor' diyorlar. PKK ne zaman saldırmış yav? Bu konu çok ciddi bir konu. Bütün partilere, bütün gruplara sesleniyorum. Sessiz kalmayın, müdahale edin. Bütün aydınlar, sanatçılar bizden taraf olun. Bizi rahat bıraksınlar."

Kendileri yakıyor kendileri oynuyor!

Terörist Murat Karayılan'ın ağlamasından sonra sosyal medyada bir araya gelen terörist yandaşları Cudi Dağı provokasyonuna başladı. Yıllar önceki Diyarbakır'da yaşanmış bir orman yangını görüntüsünü paylaşan terör çevreleri, kendi çıkarttıkları yangınlar üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hedef aldı.