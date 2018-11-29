Murat Karayılan'a şok! Yakınları gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla aralarında terörist Karayılan">Murat Karayılan’ın yeğeni S.K., amcasının oğlu S.K. ve köy muhtarı H.K.’nın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.