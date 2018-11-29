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Murat Karayılan'a şok! Yakınları gözaltına alındı

Şanlıurfa'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda teröristbaşı Murat Karayılan'ın 2 yakını ve bir köy muhtarının da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

29 Kasım 2018 Perşembe 14:23
Murat Karayılan'a şok! Yakınları gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla aralarında terörist Karayılan">Murat Karayılan’ın yeğeni S.K., amcasının oğlu S.K. ve köy muhtarı H.K.’nın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor. 

 

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 14:23
  1. Şanlıurfa
  2. Karayılan
  3. pkk

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