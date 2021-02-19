Murat Karayılan kimdir? Vatan hain terörist Murat Karayılan nerelidir?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak alıkonulan 13 yurttaşın teröristlerce şehit edilmesine ilişkin, "Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün" dedi.

Murat Karayılan kimdir?

Terörist Murat Karayılan, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler" listesinde kırmızı bültenle aranıyor. Eli kanlı teröristbaşı Murat Karayılan, 1954 yılında Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde doğdu. 1979'da bebek katili PKK'ya katıldı.

Suriye'ye kaçtıktan sonra, 1999'da terörist PKK sözde lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının ardından kanlı örgütün başına geçti. Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) Yürütme Kurulu Başkanlığı da yaptı. 2013 yılında terör örgütü PKK'nın silahlı kanadı olan Halk Savunma Güçleri'nin (HPG) başına geçti.

28 Ekim 2015'ten beri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler" listesinin kırmızı kategorisinde yer almaktadır. Bakanlık kendisini yakalayan veya yakalanmasıyla sonuçlanacak bilgi paylaşan kişi veya kişilere 10 milyon ₺'ye kadar ödül verileceğini belirtmektedir.

6 Kasım 2018'de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı "Rewards for Justice" (Adalet için Ödül) programı kapsamında aralarında Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın da olduğu üç vatan haini terörist PKK’nın sözde yöneticisi hakkında bilgi veren kişi veya kişilere para ödülü verileceğini belirtmişti. ABD’nin bu hamlesi hiç bir zaman samimi bulunmadığı gibi iki yüzlülük olarak da yorumlandı. Zira ABD’nin Irak ve Suriye’de terör örgütü PKK ve uzantılarıyla nasıl alçaklık peşinde olduğu net bir şekilde görülmekte.

Kırmızı listede aranan vatan hain terörist başları