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Siyaset Murat Karayalçın CHP'ye dümdüz gitti! "Başarısızlık değil, hezimet"
Siyaset

Murat Karayalçın CHP'ye dümdüz gitti! "Başarısızlık değil, hezimet"

Yeniakit Publisher
2023-06-06 14:52:00 -
Murat Karayalçın CHP'ye dümdüz gitti! "Başarısızlık değil, hezimet"

Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP'nin yaşadığı hezimeti sert sözlerle eleştirdi.

Eski SHP Genel Başkanı ve eski Bakanlardan Murat Karayalçın, CHP'de kurultay yapılmasına karar verilmesini olumlu karşıladığını söyledi. CHP'ye oy oranları üzerinden eleştirilerde bulundu. "Alınan yüzde 48'lik oy ciddi bir kazanım olarak görülmelidir. Ancak partimizin TBMM seçiminde, hem de 4 parti ile birlikte yüzde 25 dolayında oy alabilmiş olması ise ciddi bir başarısızlık olarak görülmelidir. Eğer parlamenter sistemde olsaydı, bu oy oranı başarısızlığın ötesinde bir hezimet olarak değerlendirilecekti" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karayalçın, "Meclis seçimindeki başarısızlığın nedeni CHP örgütünde, uzunca bir süreden bu yana yaşanan düşük siyaset kapasitesidir" ifadelerini kullandı.

Karayalçın, kurultay sürecinde seçimlerde yaşanan taktik ve stratejik yanlışlıkların tartışılacağını söyledi. "Buna genel başkanlık konusu da eklenebilir. Oysa bana göre asıl tartışılması gereken konu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde düşük kapasiteye yol açan yapısal sorunlardır. Bu sorunlar CHP'nin merkez ve taşra örgütlerinin yeniden yapılandırılması ile aşılabilir" dedi.

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