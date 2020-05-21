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Spor

Murat Eskici’den kan bağışına destek veren personele teşekkür

Gençlik ve İl Spor Müdürlü İl Müdürü Murat Eskici’nin, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu kan bağışı kampanyasına destek çağrısına personelden cevap gecikmedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:33:34 -
Murat Eskici’den kan bağışına destek veren personele teşekkür

Gençlik ve İl Spor Müdürlü İl Müdürü Murat Eskici’nin, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu kan bağışı kampanyasına destek çağrısına personelden cevap gecikmedi.


İl Müdürlüğü Antrenörleri Cumhuriyet Meydanında bulunan Kızılay Kan Merkezine giderek kan bağışında bulundular. İl Müdürü Murat Eskici İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu Kan Bağışı Kampanyasına destekte bulunan personeline teşekkürlerini iletti.

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