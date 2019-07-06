Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına Davutoğlu'ndan ilk tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname ile Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı.

Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınmasına, eski AK Parti milletvekili, ekonomist İbrahim Mustafa Turhan, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Yeni parti kurma hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu da, Turhan'ın tweetini retweet yaparak paylaştı. Bu durum, Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin ekonomi kurmayının da İbrahim Mustafa Turhan olduğu yönünde yorumlara neden oldu.

Davutoğlu’nun Başbakan olduğu dönemde AK Parti milletvekili olan İbrahim Mustafa Turhan, “Merkez bankalarının başkanlık konumu çok kritiktir. Görevden alınan ve yerine atanan kişilerden bağımsız olarak, bu değişikliğin gerçekleşme yöntemine ve zamanlamasına benim aklım ermiyor. Bunun ciddi zararlar verebileceğinden endişe ediyorum” diye yazdı.