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Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına Davutoğlu'ndan ilk tepki!

Yeni parti kurma hazırlığında olduğu iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasını eleştirdi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:16
Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına Davutoğlu'ndan ilk tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname ile Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı.

Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınmasına, eski AK Parti milletvekili, ekonomist İbrahim Mustafa Turhan, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Yeni parti kurma hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu da, Turhan'ın tweetini retweet yaparak paylaştı. Bu durum, Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin ekonomi kurmayının da İbrahim Mustafa Turhan olduğu yönünde yorumlara neden oldu.

Davutoğlu’nun Başbakan olduğu dönemde AK Parti milletvekili olan İbrahim Mustafa Turhan, “Merkez bankalarının başkanlık konumu çok kritiktir. Görevden alınan ve yerine atanan kişilerden bağımsız olarak, bu değişikliğin gerçekleşme yöntemine ve zamanlamasına benim aklım ermiyor. Bunun ciddi zararlar verebileceğinden endişe ediyorum” diye yazdı.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:16
  1. ekonomist İbrahim Mustafa Turhan
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Murat Çetinkaya
  4. Ahmet Davutoğlu

YORUM YAZ

  • İngİng27 dk önce
    Konuşmu dediler
  • VatandaşVatandaş32 dk önce
    Bence yeni par ti türkiyenin hayrına değil amaç akp ni böl parçala yok et mantığı o partinin ekmeğini ye sonra menfaat için yok et bu hareket yine dış güçlerin işine yarar bu ülke hepimizin dikkatli olmamız lazım
  • NurNur33 dk önce
    Bırakında bunu ülkeyi yönetenler düşünsün tilkilik yapmayın 18 yıldır nasıl yönettilerse öyle . Vardır bir bildikleri maydanoz olmayın herşeye
  • aaaaaa34 dk önce
    neden Davutoğlu nu bu kadar çok haber yapıyorsunuz?Ana muhalefet mi oldu ?
  • DermanDerman36 dk önce
    Merkez bankasi baskanina gorevden alinmasina ,ver yerine sayin davutoglu gecebilir nede olsa hoca diyorlar belki faizi kaldirir.parti sayin davutogluna ,yakismiyortercih var israr yok.
  • alparslanalparslan38 dk önce
    sana ne ???sayın başkanın sayesinde gelemeyeceginiz ve göremeyeceğiniz makamlara getirildiniz ve sırtindan vurdunuz,
  • KemalKemal39 dk önce
    Çok yanlış. Dolar mb nin akıllı hamleleri ile dizginlenmiş ve düşüş sürecine girmişken ve faizlerde örtülü şekilde düşmeye başlamışken ve elinde doları bulunanlar da doların yeniden yükseleceğinden ümidini kesmişken yapılan bu hamle pazartesi doları fırlatırsa o zaman bildiğim bütün hayır dualarını sorumlulara edeceğim. Yapılan çok yanlış. Bir yıllık emek bir günde çöpe gidebilir. Adam faiz indir diyor, bu iş satranç oyunu. Zaten trump fede baskı yapıyo faiz indir diye. Dolayısıyla faiz indirecek ülkeler fedin faiz indirimi bekler fed indirince dolar globalde zayıflayacağından diğer ülkelere faiz indirimi açısından kolaylık sağlıyo. Faiz indirimi ister istemez doları yükseltir ama fed faiz indirirse bizim faiz indirmemiz doları daha az tahrik eder. Cb bilinçsizce iş yapmaz inşallah ama bu adım bilinçsizce oldu
  • ERAY ZNERAY ZN41 dk önce
    Demek Reis dogru hamle yapmis. Bunlarin piyonlarini tespit edip tek tek indirmelisin Reis. Bunlarin Piyonlari senin etrafini sarmis Reis bu piyonlari indirirsen bunlarin gücü kivveti kesilir. Devletin ve kamunun basindaki adamlari sayesinde bunlarin sesi cikiyor. Senin gibi tasin altina elini koyarsk kahvyanarak kah kavrularak bunlar buraya gelmedi. Bunlar toplum ve sosyal kaldirac kuvvetlerini iyi kullanarak seslerini cikartiyorlar. Abdullah Güle bak Kaldirac kuvveti varsa toplumun icinde Gül ile ilgili sesi cikiyor. Kaldirac Kuvveti zayifsa saklaniyor. Bunlar Ancak Amerikanin ve Avrupanin kurschibkaldiracin sesi olabilrler. Senin gibi kendi kuracagin Kaldiran sesi olamaz bunlar bunida bi halk bilmeli.
  • serdarserdar42 dk önce
    sy davut oğlu faizimi savunuyorsunuz.?
  • ahmetahmet44 dk önce
    cetinkaya atamasinda sessiz kalanin gorevden alinmasinda konismasi sacma... tmsf de, bddk da bagimsuz onun atamasinda neden sessiz kaldi bu guruh ve medya
  • Oktay Oktay 44 dk önce
    Senin aklin batsin milletvekili olamayinca tepki gosteriyon makamlar surekli degil dunya ortamina gore merkez bakasi badkani ayak uydurmali kamcilamadan gorev yapmali hak etti
  • sananesanane45 dk önce
    he ya he he he he sen tüm sorumluluğu ver tcmbaşkanına ondan sonra halkın nezninde iktidar sorumlu olsun , yok yaa öyle bir dünya yok sorumlu olacaksın hemde sorumluluğu halk nezninde kabul görülmeyeceksin vatandaşda piyasalarda tek sorumlu olarakiktidarı görecek haklı olarak tabiiki,kardeşim sen iktidarı her türlü olumsuzluklardan sorumlu kabul ediyorsan ki öyledir iktidarın tasarruflarına karışmayacaksın algı yapmayacaksın dışardan gazel okumayacaksın sen iktidardan dahamı iyi biliyon da çemkiriyon dış kapının süsü.
  • PençePençe45 dk önce
    Ey güzel vatanımın namuslu şerefli insanları 2.dünya savaşı zamanında bile el sürülmeyen akçelere geldi sıra milletin dişiyle tırnağından arttırdığı kamu işletmelerini sattılar yediler yandaşlara yedirdiler araç geçiş taahhütlü dolarlarla köprüler hastaneler yaptılar çarşıyı pazarı yangın yerine çevirdiler her geçen gün daha da fakirleşiyoruz ve işsizleşitoruz çünkü beton ekonomisiyle yönetiliyoruz sıra geldi merkez deki akçelere Allah sonumuzu hayretsin uyan Türkiyem uyan daha geç olmadan ...
  • sütçü imamın torunusütçü imamın torunu48 dk önce
    davidoglu al sana bir eleman daha reis faizlerin düşmesi için çaba sarf ederken kendisine köstek olanları temizliyor seni temizledigi gibi hazirci basbakan
  • SelmanSelman50 dk önce
    Davutoglu denen bu devrin sadettin kopeginin bizzat yetistirdigi bircok burokrat var devlet icinde! Ve cogu da halen görevde ve cok etkin konumdalar! Esas derdi ve sıkıntısı bu! Bu bati yanlisi ve aşığı munafik, ikinci bir feto olacak kadar ciddi bir potansiyel sahibidir. Zira bundaki iktidar hirsi ve kibriya, Allahu Alem Tr de kimsede yok! Allah islah etsin...
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU50 dk önce
    BUNA NE OLUYOR.NEDEN ZIPPIRADI.
  • AviniAvini50 dk önce
    Sayın davut emi cumhurbaşkanı vardır bir bildiği, CHP zihniyeti eleştirdiği duydukta bari sen yapma böyle şeyler
  • Tepkinin zamanlaması manidarTepkinin zamanlaması manidar54 dk önce
    Bu hep böyle idiMeden şimdi bu tepki
  • kayserilikayserili57 dk önce
    eski baskan batinin cikarlar dogrultusunda hareket ediyordu!
  • SahinSahin57 dk önce
    Erdogan itin kuyruğuna basti ses ağzindan geldi bir bağlantisi olmasi gerek:)
  • turkturk58 dk önce
    SIZ NE BILIRSINI  CUKURLARI SIZI
  • zülfikar64zülfikar6458 dk önce
    Vay be bizim David çıkmış yorum da eleştiri de yapabiliyormuş. Son 3 yılda ne badireler atlattık tık yoktu.

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