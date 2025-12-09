  • İSTANBUL
Murat Cemcir'den sevindiren haber: Taburcu edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Murat Cemcir’den sevindiren haber: Taburcu edildi

28 Kasım’da yaşadığı ani sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Murat Cemcir, tedavisinin tamamlanmasının ardından evine döndü. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Cemcir’in bir süre dinleneceği ifade edildi.

Oyuncu Murat Cemcir, 28 Kasım’da evinde aniden rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Tetkiklerde iç kanama geçirdiği belirlenen 49 yaşındaki oyuncu, bir süre yoğun bakımda tedavi gördü.

Hastanedeki tedavisinin ardından sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Cemcir’in bugün taburcu edildiği öğrenildi.

1
