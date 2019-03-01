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Murat Aydın’a Rüzgarlıbahçe’de vatandaşlardan seçimlerde tam destek

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Rüzgarlıbahçe’de esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

01 Mart 2019 Cuma 09:49
Murat Aydın’a Rüzgarlıbahçe’de vatandaşlardan seçimlerde tam destek

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Rüzgarlıbahçe’de esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Ziyareti esnasında yaşlı bir kadın Aydın’a, “Ben seçimlerde Murat Aydın derim” dedi.


31 Mart Yerel Seçimler kapsamında esnaf ziyaretlerine devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Rüzgarlıbahçe’de esnafları ziyaret etti. Esnafları tek tek ziyaret ederek onlarla tokalaşan Başkan adayı Aydın, sorunlarını dinledi. Esnaf ve vatandaşlar tarafından ilgi ve sevgiyle karşılanan Aydın, çiçekçisinden kahvehanesine, marketinden restoranına gezmedik girmedik yer bırakmadı. Ziyaret esnasından bir gözlük satış mağazasına giren Aydın’a burada çay ikram edildi. Aydın ikram üzerine, “Ama biz çok kalabalığız” diyerek espri yapınca iş yeri sahibi de "Onlara da var getiriyorlar” dedi. İş yerinde bir süre oturarak sohbet eden Başkan adayı Aydın, Beykoz’a kazandıracağı projelerden bahsetti. Buradan bir restorana giren Aydın, göreve yeni başlayan bekçilerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Buradan da bir çiçekçiye giren Aydın, esnaf kadın ile yaptığı sohbetin ardından bir tamirhanede çalışanlarla konuştu.



“Ben seçimlerde Murat Aydın derim”


Ziyaretlere devam ettiği esnada bir eczanede Meliha Özcan ile karşılaşan Başkan adayı Aydın, "Ben Murat Aydın, sizinle tanışmak istiyorum” dedi. Bunun üzerine kadın, “Allah nasip ederse, ben çocuklarımla bir araya geldiğim zaman onlar bana adayları tek tek gösteriyorlar. Ben de onlara bu değil, bu derim. Yani Murat Aydın derim” diye karşılık verdi. Kadının bu sözleri karşısında Aydın, ona iyi dileklerini ileterek cep telefonu numarasını verdi ve en ufak bir sorunda diğer tüm Beykozlular gibi kendisini aramasını söyledi.


Başkan adayı Aydın, ziyaretlerinin ardından semtten ayrıldı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:49
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