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Murat Aydın: “Temizlik yoksa o belediyede hizmet yoktur”

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, ilçe belediyesi çalışanlarını ve temizlik işçilerini ziyaret etti, çalışanlara karanfil verdi.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:29
Murat Aydın: “Temizlik yoksa o belediyede hizmet yoktur”

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, ilçe belediyesi çalışanlarını ve temizlik işçilerini ziyaret etti, çalışanlara karanfil verdi. Aydın ziyaretinde, temizlik yoksa o belediyede hizmetin olmadığını belirterek, “Her iki tarafı da kucaklayarak ve mutlu etmeye çalışarak adımlarımızı atmayı planlıyoruz” dedi.


31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, ilçe belediyesinde çalışanları ve Temizlik İşleri Müdürlüğü işçilerini ziyaret etti. Belediyede çalışanlar tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Başkan adayı Aydın, onlarla bol bol sohbet etti. Samimi tavırlarıyla çalışanların gönlünü kazanan Aydın, çalışanlara karanfil hediye etti. Çalışanlarla bol bol fotoğraf da çektiren Aydın, ardından Temizlik İşleri Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada temizlik işçileriyle selamlaşarak tokalaşan Aydın, onlara işlerinde kolaylık diledi.



“Temizlik yoksa o belediyede hizmet yoktur”


Ziyarette bir konuşma yapan Murat Aydın, “Belediyenin yüz akı toplumun böyle bir kısmının önemsiz gibi gördüğü ama en önemli işi yapan arkadaşlarımız temizlik biriminde çalışan arkadaşlardır. Temizlik bizim kültürümüz, gönlü temizlemek için ibadet ediyorsunuz ama ibadet edebilmek için vücudunuzu temiz tutuyorsunuz. Her biri mutlaka önemlidir, hepsi birbirini tamamlar ama belediyelerimizde en önemli birim bana göre temizliktir. Temizlik öyle, işin ana kısmı yani en önemli kısmıdır. O yoksa belediyede hizmet yoktur. O yapılmıyorsa belediye eksiktir. Bu iş olsun diye söylediğimiz bir şey değildir. Benim bakış açım budur. Bana göre herkes temizlikte çalışmayı kabul etmez ama bana göre en onurlu iştir, bu işi yapan insan da güzel insandır. Masa başında herkes oturur, gel de sen toplumun sağlığını yakından ilgilendiren temizlik meselesine bak. Mesele budur, bu yüzden sizleri tebrik ediyorum” dedi.



“Her iki tarafı da kucaklayarak ve mutlu ederek adımlarımızı atmayı planlıyoruz”


Başkan adayı Aydın, “İşte demokrasinin de kıymetini bilelim. 5 senede bir önünüze başkan adayları geliyor. Hadi bakalım diyor oy istiyor. Eğer atamayla olsaydı bu işler kimse dönüp bakmazdı. Seçimle olunca o gücü elinde tutan millet ve halk oluyor. Dolayısıyla bu yapının oluşmasında katkısı olan herkese biz müteşekkiriz. İnsan doğası öyledir, ben beni getirene hesap vereceğim. Halk desteklemiyorsa parti zaten getirmez. Bizim minnet borcumuz halkımızadır. Niyetimiz Beykoz’da mutluluğa katkı vermektir. Beykoz’da yaşayan insanların da mutlu olmasını sağlamaktır. Sadece belediyeyi düşünürsek halkı nasıl mutlu edeceğiz. Belediyedeki insanların motivasyonunu üst düzeyde tutamazsak zaten başarı elde edemeyiz. Her iki tarafı da kucaklayarak ve mutlu etmeye çalışarak adımlarımızı atmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:29
  1. fotoğraf
  2. doğa
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