0553 313 94 23

Murat Aydın, konfeksiyon atölyesini ziyaret edip dikiş dikti

Çamlıbahçe’de esnafı tek tek ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın’ın semtteki bir konfeksiyon atölyesine girerek dikiş dikmesi renkli görüntüler oluşturdu.

08 Mart 2019 Cuma 09:10
Murat Aydın, konfeksiyon atölyesini ziyaret edip dikiş dikti

Çamlıbahçe’de esnafı tek tek ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın’ın semtteki bir konfeksiyon atölyesine girerek dikiş dikmesi renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlara muz da dağıtan Aydın, çocukları sevip oyuncak hediye etti.


31 Mart Yerel Seçimlere sayılı günler kala esnaf ziyaretlerine ağırlık veren AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Çamlıbahçe Mahallesi’nde esnafları ziyaret etti. Vatandaşlarla tokalaşarak onlarla sohbet eden Aydın, sorunlarını dinledi. Esnaflar tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Başkan adayı Aydın, vatandaşlardan seçimlerde oy istedi.



Aydın dikiş dikince renkli görüntüler oluştu


Beykoz Çamlıbahçe’ye mahalle başkanlarıyla beraber bir ziyaret yapan Aydın, ilk olarak vatandaşlara konfeksiyon atölyesi olup olmadığını sordu. Aydın’ın çağrısını duyan esnaf ardından onu atölyeye davet etti. Burada vatandaşlarla sohbet eden Aydın, çalışanların dikim yapmasını izledikten sonra sandalyeye oturdu. Tezgahtaki pijamalardan birini eline alan Başkan adayı Aydın, dikiş yapmaya başladı. Marifetini gösteren Aydın’ın dikiş yapması renkli görüntüler oluşturdu. Çalışanlara kolaylık dileyen Aydın, ardından atölyeden ayrıldı.



Çocukları öperek oyuncak hediye etti


Semtte ziyaretlere devam eden Başkan adayı Aydın, öğrenci servisindeki çocukları görünce aracı durdurdu. İçerideki cıvıl cıvıl çocukları gören Aydın, onları sevdikten sonra gönderdi. Yolda gördüğü tüm çocukların elini öpen Aydın, oyuncak hediye etmeyi de ihmal etmedi. Buradan bir markete giren Aydın, manav bölümünden muz satın alarak çevredeki vatandaşlara dağıttı. Mobilyacısından tekstilcisine, kuaföründen atölyesine ziyaret etmedik yer bırakmayan Aydın, pencereden seslenen vatandaşları da dinledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 09:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gelini boğarak öldürmüş
    1. Gelini boğarak öldürmüş
    2. Erkekler mutfağa girdi, kadınlar araba..
    3. TREDAŞ'tan kadın çalışanlarına "izin"..
    4. (Özel) Trafikte makas atarak seyreden..
    5. Başkan Çoban’dan gazetecilere teşekkür..
    6. Şubat’ta en fazla borsa kazandırdı
    7. Amatörde haftanın hakemleri açıklandı
    8. Başkentte FETÖ'nün mahrem..
    9. Başkan Uğurlu, AK Partili Çankırı’yı..
    10. Kıskançlık krizine girip karısını ve..
    11. Diş sıkmak psikolojik bir sorun..
    12. Bakan Pakdemirli’den 8 Mart Dünya..
    13. Gram altın 227 lira seviyelerinde
    14. FETÖ'den aranan editör sahte kimlikle..
    15. Gürpınar’da ilk kez bir kadın muhtar..
    16. Kayıp Buse’nin acılı annesi o günün..
    17. Kayak merkezlerinde son durum
    18. Kız öğrencilere kadın girişimciliği..
    19. Gürcistan’a 100 bin doz kızamık aşısı..
    20. İstanbul'da korkutan patlama!
    21. Türkiye’nin tanıtımında sanatçı vizesi..
    22. Piyasa güne artı rezervle başladı
    23. (Özel) Orman işçilerinin ‘Hamiyet..
    24. Mahrem mühendis operasyonu başladı!
    25. Bursa’da tehlikeli yolculuk
    26. Borsa, güne yatay başladı
    27. Hakkari’de Muhasebe Haftası..
    28. (Özel) Evde anne, iş yerinde trafik..
    29. Akrabalarını öldüren zanlı adliyeye..
    30. Esgin dümene geçti
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ORC ve Gezici’den kulisleri sallayacak anket! Seçim öncesi 10 büyükşehirde son durum
    ORC ve Gezici’den kulisleri sallayacak anket! Seçim öncesi 10 büyükşehirde son durum

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!