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Murat Aydın: “AKDEM projesini Beykoz’da da hayata geçirmek istiyoruz”

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz’da MHP İlçe Teşkilatı’nın Kadın Kolları ile bir araya geldiği kahvaltıya katıldı.

19 Mart 2019 Salı 14:21
Murat Aydın: “AKDEM projesini Beykoz’da da hayata geçirmek istiyoruz”

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz’da MHP İlçe Teşkilatı’nın Kadın Kolları ile bir araya geldiği kahvaltıya katıldı. Aydın, “AKDEM projesini Beykoz’da da hayata geçirmek istiyoruz” dedi.


AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamındaki temaslarını sürdürüyor. Murat Aydın, bu bağlamdaki çalışmalarına bir yenisini ekledi ve MHP Beykoz İlçe Teşkilatı Kadın Kolları üyelerinin davetli olduğu kahvaltı programına katıldı. Programa katılan kadınlara hitap eden Başkan Aydın, Beykoz’da yaşamı mutlu kılmakla ilgili hayata geçirmeyi planladıkları projelerden bahsederek kadının ailedeki yeri ve önemini vurguladı, “Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi projesini Beykoz’da da hayata geçirmek istiyoruz” dedi.



“AKDEM projesini Beykoz’da da hayata geçirmek istiyoruz”


Ailede sağlıklı bireylerin yetişebilmesi noktasında kadının çok önemli bir rol oynadığını belirten Aydın, “Belediye başkanlığı, ülkemizin, devletimizin, evlatlarımızın geleceği ile ilgili hayallere hizmet etmek bakımından son derece önemli ve etkili bir noktadır. Amaç insanlarımızın mutluluğu, huzuru, güzel bir gelecek beklentisi, yarınlarla ilgili umutlu olmasıdır. Amacımız, çocuklarımızın gözlerinin içerisine bakarken, onlarla ilgili endişe duymamak, onlarla ilgili güzel bir geleceği hayal ediyor olabilmektir. Ben belediye başkanlığını hep böyle görmüşümdür. Zeytinburnu’nda Türkiye’ye model olacak bazı projeleri, bu motivasyon, düşünce ve bu hayale hizmet bize öğretmiştir. Zeytinburnu’nda, Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi adında, kısa adı AKDEM olan, bir birim vardır, hükumetimiz tarafından da örnek alınmış bir projedir. Türkiye’nin farklı yerlerinde uygulanmaya başlanmıştır. Bu özelde, ailenin temeli olan ve yuvayı güzel bir şekilde inşa edecek olan kadınımızı, genelde aile fertlerini ve özellikle dezavantajlı bireylerimizi güçlü, mutlu, huzurlu, sağlıklı kılmakla ilgili anlamlı bir projedir. İnşallah Beykozlu hemşehrilerimizden alacağımız yetki ile aynı projeyi burada da hayata geçirmek nasip olur diye düşünüyorum. Temel felsefemiz, insanımızın mutluluğunu, yaşam kalitesini artırmak, en önemlisi gelecek umudunu güçlü ve diri tutmakla ilgilidir. Bizim temel tarzımız, belediyecilikten anladığımız, belediyeciliğe bakışımız 20 yıl süre ile hep bu olmuştur, Allah nasip ederse bundan sonra da o olacaktır” şeklinde konuştu.



Kahvaltı programı, Murat Aydın ve beraberindekilerin hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:21
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