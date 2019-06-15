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Murat Alan’ı hedef göstermeye devam ediyorlar! Gözü dönmüşlerden alçak başlıklar!

Canlı yayında kullandığı ifadelerin bir bölümü kullanılarak Odatv tarafından servis edilen ve FETÖ ile Kemalistlerin de desteği ile hedef gösterilen Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan, Cuma namazına giderken 6 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde acımasızca darp edildi. Alan'a yönelik saldırıdan sonra da onu hedef göstermeye devam eden çevreler, olayı gazetecilik ahlakı ile bağdaşmayacak alçak başlıklarla duyurdular.

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:00
Murat Alan’ı hedef göstermeye devam ediyorlar! Gözü dönmüşlerden alçak başlıklar!

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan, Cuma namazına giderken 6 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde darp edildi. Alçak saldırı öncesinde Murat Alan'ı hedef haline getiren; Odatv ve yandaşları, yaşananları kamuoyuyla paylaşırken gazetecilik ahlakı ile bağdaşmayan ifadeler kullandılar.

Üç paragrafın üçünde de 'Eşek' vurgusu!

Murat Alan'ın Akit TV canlı yayınında kullandığı ifadelerin bir kısmını kırparak servis eden Odatv, Alan'a yapılan saldırıyı Milat Gazetesi Yazarı Serdar Arseven'i kaynak göstererek, "Türk askerine 'eşek' diyen Akitçi dövüldü mü?" başlığı ile verdi. Haberin bir paragrafında Arseven'in mesajını paylaşan müsvedde, diğer üç paragrafın tüm giriş cümlelerinde Murat Alan'ın TSK mensuplarına 'eşek' dediğini öne sürdü:

"Türk askerine Akit TV yayından “eşek” diyerek hakaret eden Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan dövüldü.

Türk askerine 'eşek' diyerek hakaret eden Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'ın saldırıya uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’ın Türk askerine 'eşek' demesine hem Cumhurbaşkanlığı, hem hükümet yetkileri hem de muhalefet sert tepki göstermişti. Milli Savunma Bakanlığı ise, Alan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu."

Bir alçaklıkta Din düşmanı Cumhuriyet'ten!

Din düşmanı Cumhuriyet de Murat Alan'a saldırıyı duyurduğu haberinde "Türk askerine 'eşek' diyen Akitçi saldırıya uğradı" başlığını kullandı.

Paçavra; Alan için, "Türk askerine Akit TV ekranında 'eşek' diyerek hakaret eden Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan saldırıya uğradı. Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’ın Türk askerine 'eşek' demesine hem Cumhurbaşkanlığı, hem hükümet yetkileri hem de muhalefet sert tepki göstermişti. Milli Savunma Bakanlığı ise, Alan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu." ifadelerini kullanarak programda söylediği sözleri çarpıtmaya devam etti.

Odatv ve Cumhuriyet'in destekçileri yayın organlarından; t24, İnternethaber, Solhaber, Birgün gibi paçavralarda 6 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde darp edilen Alan'ı, kullandıkları ifadelerle hedef göstermeye devam ettiler.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 11:00
  1. Ankara
  2. Murat Alan
  3. Yeni Akit
  4. Odatv
  5. Milat Gazetesi
  6. Serdar Arseven
  7. Cumhuriyet
  8. t24
  9. İnternethaber
  10. Solhaber
  11. Birgün

YORUM YAZ

  • sukrusukru12 dk önce
    Bunlardan beklenmeyen namussuzluk değilki bu yazılanlar.Sayın alana geçmiş olsun.Umarım alçaklarla mücadelesine kaldığı yerden kısa süre sonra devam eder.Sanki askeriyede hiç eşek yoktu.Eşeğe kurban olsunlar be alçak vatan haini doluydu askeriye.Şimdilerde temizlendi epey.Ama kripto hainlerde yok değil yani.Zaman zamanda okuyoruz haberlerde yakalananları.İçlerindeki gerçek vatansever kahramanlarda bunları ortaya çıkartıyor.Nihayetinde fetöyle mücadelede büyük fayda sağlayan fetömetreyi bulan kişide bir komutandır.
  • yusuf demirtaşyusuf demirtaş17 dk önce
    KENDİ MAHALLELERİNDEN BİRİNE BİR GAZETECİYE YAPILSAYDITÜM ÜLKEYİATTIKLARI MANŞETLERLEÇOKTAN AYAĞA KALDIRMIŞLARDI. OLAYIN FAİLLERİNİ LİNÇ ETMİŞLERDİ. BUNLAR KENDİLERİNE DEMOKRAT MAALESEF, BATI GİBİ ÇİFTE STANDARTÇI BUNLAR. HAKSIZLIK VE ZULÜM KİMDEN GELİRSE GELSİN HAKSIZLIK VE ZULME KARŞI ÇIKMAK HERKESİN GÖREVİDİR. DAYAK OLAYININ VE ŞİDDETİN HİÇBİR MAZERETİ OLAMAZ.
  • AliAli18 dk önce
    Alan kim ki, Türkiye ana muhalefet parti liderini yıllardır hedef gosteren akit degil miydi? Ona da darp yapıldı. Neden size igne batinca bu kadar feveran ediyorsunuz.Hedef gosterme kulturu akp lideri ve onun yandasları ile ulkemize yerleşti.
  • şenay doğanşenay doğan22 dk önce
    allah sabiye rahmet eylesin allaha emanet olun
  • ZazaZaza23 dk önce
    Biz inananlar Kısasa kısas hakkımızı kullanmadığımız sürece, kur an da Yüce Allah'ın belirttiği gibi onların şiddetine karşılık aynı şiddet ile karşılık vermediğimiz sürece bu saldırılar devam edecek. Koca İstanbulda bu şerefsizlere haddini bildirecek müslüman evladı kalmamış. Yazık çok yazık !
  • kanijekanije26 dk önce
    e arkadaş söylediğin sözlere dikkat edeceksin. pkk yla çarpışan bu ülkeyi koruyan askere eşek dersen , seni de böyle "eşek sudan gelinceye kadar döverler". ayağını denk al.

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