Murat Alan’ı hedef göstermeye devam ediyorlar! Gözü dönmüşlerden alçak başlıklar!

Taha Emre Özdemir Ankara

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan, Cuma namazına giderken 6 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde darp edildi. Alçak saldırı öncesinde Murat Alan'ı hedef haline getiren; Odatv ve yandaşları, yaşananları kamuoyuyla paylaşırken gazetecilik ahlakı ile bağdaşmayan ifadeler kullandılar.

Üç paragrafın üçünde de 'Eşek' vurgusu!

Murat Alan'ın Akit TV canlı yayınında kullandığı ifadelerin bir kısmını kırparak servis eden Odatv, Alan'a yapılan saldırıyı Milat Gazetesi Yazarı Serdar Arseven'i kaynak göstererek, "Türk askerine 'eşek' diyen Akitçi dövüldü mü?" başlığı ile verdi. Haberin bir paragrafında Arseven'in mesajını paylaşan müsvedde, diğer üç paragrafın tüm giriş cümlelerinde Murat Alan'ın TSK mensuplarına 'eşek' dediğini öne sürdü:

"Türk askerine Akit TV yayından “eşek” diyerek hakaret eden Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan dövüldü.

Türk askerine 'eşek' diyerek hakaret eden Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'ın saldırıya uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’ın Türk askerine 'eşek' demesine hem Cumhurbaşkanlığı, hem hükümet yetkileri hem de muhalefet sert tepki göstermişti. Milli Savunma Bakanlığı ise, Alan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu."

Bir alçaklıkta Din düşmanı Cumhuriyet'ten!

Din düşmanı Cumhuriyet de Murat Alan'a saldırıyı duyurduğu haberinde "Türk askerine 'eşek' diyen Akitçi saldırıya uğradı" başlığını kullandı.

Paçavra; Alan için, "Türk askerine Akit TV ekranında 'eşek' diyerek hakaret eden Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan saldırıya uğradı. Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’ın Türk askerine 'eşek' demesine hem Cumhurbaşkanlığı, hem hükümet yetkileri hem de muhalefet sert tepki göstermişti. Milli Savunma Bakanlığı ise, Alan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu." ifadelerini kullanarak programda söylediği sözleri çarpıtmaya devam etti.

Odatv ve Cumhuriyet'in destekçileri yayın organlarından; t24, İnternethaber, Solhaber, Birgün gibi paçavralarda 6 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde darp edilen Alan'ı, kullandıkları ifadelerle hedef göstermeye devam ettiler.