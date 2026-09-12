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Depremin izleri siliniyor! Hatay İskenderun sahili küllerinden doğdu!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Depremin izleri siliniyor! Hatay İskenderun sahili küllerinden doğdu!

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır tahribat alan ve çökme yaşanan Hatay'ın İskenderun sahili, yürütülen yoğun altyapı ve yenileme çalışmalarıyla yeniden hayat buldu.

#1
Foto - Depremin izleri siliniyor! Hatay İskenderun sahili küllerinden doğdu!

Sahil şeridinin yenilenmesiyle birlikte bölge denizcileri ve vatandaşlar nefes alırken, deprem sonrası teknesini bağlayacak yer dahi bulamayan denizciler yeniden mavi sularla buluştu. Devletimizin bölgedeki ihya çalışmaları sayesinde İskenderun sahili eski canlı günlerine dönmeye başladı.

#2
Foto - Depremin izleri siliniyor! Hatay İskenderun sahili küllerinden doğdu!

Depremin ardından 3 yıla yakın denize hasret kaldıklarını belirten 34 yaşındaki denizci Ali Mansuroğlu, tahsis edilen yeni alanlar sayesinde turlara başladıklarını söyledi.

#3
Foto - Depremin izleri siliniyor! Hatay İskenderun sahili küllerinden doğdu!

Gaziantep ve Osmaniye gibi çevre illerden gelen misafirleri ve İskenderunlu vatandaşları Körfez turuna çıkaran denizciler, yarım saatlik turlarla hem şehri tanıtıyor hem de depremzedelerin moral bulmasına imkan sağlıyor.

#4
Foto - Depremin izleri siliniyor! Hatay İskenderun sahili küllerinden doğdu!

Depremin acı izlerini silmek adına atılan bu adımlar, bölge halkı tarafından coşkuyla karşılandı.

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